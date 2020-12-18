ريبورتاج: ووهان الصينية... عام بعد ظهور وباء كورونا

سوق للأغذية بمدينة ووهان الصينية، © صورة ملتقطة من شاشة فرانس24

بعد عام على ظهور فيروس كورونا في سوق للأغذية بمدينة ووهان الصينية، أصبحت إجراءات السلامة والنظافة والصحة العامة أكثر صرامة في جميع الأسواق الصينية. وفي حين كان الاتهام يوجه أولا إلى بيع الحيوانات البرية في هذا السوق كمسهل لظهور الوباء وانتشاره، أصبحت السلطات الصينية تقول إن مصدر الفيروس هو المنتجات المجمدة المستوردة. ولكن تبقى دائما الأسواق، وبينها أسواق ووهان، في مركز الاهتمام عند الحديث عن تفشي المرض. فرانس24 عادت إلى المدينة التي بدأت منها الجائحة العالمية لترصد ما الذي تغير خلال هذا العام.