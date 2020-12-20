ثمانية قتلى على الأقل وعشرات المصابين إثر تفجير سيارة مفخخة في العاصمة الأفغانية كابول

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السيارة المفخخة في كابول، أفغانستان ، 20 ديسمبر/ كانون الأول 2020.

قتل ثمانية أشخاص على الأقل إثر تفجير سيارة مفخخة استهدف نائبا في البرلمان في العاصمة كابول. ونجا النائب الذي كان من بين 20 شخصا آخرين أصيبوا بينهم نساء وأطفال. ولم يتبين بعد ما إذا كانت المتفجرات زُرعت في سيارة متوقفة في طريق النائب أم أن انتحاريا كان يقود السيارة الملغومة. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.

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أعلنت السلطات الأفغانية مقتل ثمانية أشخاص على الأقل وجرح أكثر من 20 آخرين الأحد في انفجار سيارة مفخخة في العاصمة كابول.

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وقال وزير الداخلية مسعود أندرابي إن النائب خان محمد وردك نجا من الانفجار لكنه من بين 20 شخصا أصيبوا منهم نساء وأطفال. وأضاف أنه لم يتبين بعد ما إذا كانت المتفجرات زُرعت في سيارة متوقفة في طريق النائب أم أن انتحاريا كان يقود السيارة الملغومة.

ولم تعلن أي جهة المسؤولية عن الانفجار. وشهدت أفغانستان زيادة بالغة في العنف خلال الأسابيع القليلة الماضية، خاصة التفجيرات، في وقت تجري فيه الحكومة وحركة طالبان محادثات لإنهاء الحرب المستمرة في البلاد منذ نحو 20 عاما.

ووردت أنباء الأحد أيضا عن وقوع انفجارات منفصلة في أقاليم لوجار وننكرهار وهلمند وبدخشان مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين وقوات الأمن.

ولقي ما لا يقل عن 15 مدنيا حتفهم في هجوم يُشتبه أنه نجم عن انفجار عربة تُجر باليد (ريكشو) في إقليم غزنة بوسط البلاد يوم الجمعة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن حركة طالبان قتلت 487 مدنيا وأصابت 1049 آخرين في 35 تفجيرا انتحاريا و507 انفجارات في أفغانستان خلال الشهور الثلاثة الماضية.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

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