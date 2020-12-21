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الحياة الطبيعية تعود إلى ووهان... كيف انتصرت الصين على وباء فيروس كورونا؟

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أشخاص يرقصون في منتزه في ووهان 17/12/020
أشخاص يرقصون في منتزه في ووهان 17/12/020 © رويترز
نص : فرانس24 تابِع
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فيديو : نسرين قسنطيني | فرانس 2
3 دقائق

بعد عاصفة فيروس كورونا، عادت الحياة إلى طبيعتها في مدينة ووهان الصينية التي كانت بؤرة الوباء. فبعد أن شهدت المدينة تدابير صحية صارمة وعزلا تاما لمدة طويلة، ها هي ووهان تتنفس الصعداء من جديد. المطاعم وأماكن التسوق والحانات تزدحم اليوم بروادها، فيما تواصل السلطات الصينية أخذ الاحتياطات اللازمة لاحتواء الفيروس، كفرض حجر منزلي لمدة ثلاثة أسابيع على المسافرين القادمين من الخارج. نجحت الصين في السيطرة إلى حد كبير على الوباء وباتت الحصيلة اليومية في الآونة الأخيرة تقتصر على بضع عشرات من الحالات الجديدة، وفق الإحصاءات الرسمية.

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