المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين استمرار اعتقال تركيا للمعارض دميرتاش وتطلب إطلاق سراحه

مظاهرة تطالب بالإفراج عن المعارض التركي صلاح الدين ديمرتاش، 17 حزيران/يونيو 2020.

طالبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان السلطات التركية بـ"الإفراج الفوري" عن المعارض البارز صلاح الدين دميرتاش المحتجز منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2016. ونددت المحكمة باستمرار اعتقال الرجل الذي يعد من أبرز خصوم الرئيس أردوغان، على الرغم من اعتبار المحكمة الدستورية التركية في حزيران/يونيو 2020 أن سجن ديمرتاش يمثل انتهاكا لحقوقه.

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نددت الغرفة الكبرى في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشدة الثلاثاء تسلوك تركيا في قضية الزعيم المعارض الموالي للأكراد صلاح الدين دميرتاش المسجون في تركيا منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2016 مطالبة بـ"الافراج الفوري عنه".

وقالت في بيان إن "المحكمة لاحظت انتهاكات عدة للشرعة (الأوروبية لحقوق الإنسان) وتأمر بالافراج الفوري" عن دميرتاش، المرشح السابق للانتخابات الرئاسية وأحد أبرز خصوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وعددت المحكمة ما لا يقل عن خمسة انتهاكات للشرعة في هذا الملف، وكررت طلبها إطلاق سراح دميرتاش (47 عاما) وحضت السلطات التركية على "اتخاذ كل التدابير الضرورية لضمان الإفراج الفوري" عنه.

وأضاف البيان "ترى المحكمة أن حرمان (دميرتاش) حريته وخصوصا خلال حملتين مهمتين هما استفتاء 16 نيسان/أبريل 2017 والانتخابات الرئاسية في 24 حزيران/يونيو 2018، ينطوي على هدف غير مشروع يتجلى في خنق التعددية والحد من حرية النقاش السياسي، وهما يقعان في صلب مفهوم المجتمع الديمقراطي".

وفي حزيران/يونيو الفائت، اعتبرت المحكمة الدستورية التركية أن اعتقال دميرتاش يشكل انتهاكا لحقوقه.

وتتهم انقرة دميرتاش بـ"الإرهاب"، وهو يواجه عقوبة السجن حتى 142 عاما في حال إدانته في محاكمته الرئيسية.

ودميرتاش نائب سابق ومسجون منذ اعتقاله في تشرين الثاني/نوفمبر 2016. وهو أيضا الرئيس السابق المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي الذي يشكل قوة المعارضة الثانية في البرلمان وسبق أن تعرض لعقوبات إثر محاولة الانقلاب في تركيا في تموز/يوليو 2016.

ويرى معارضو أردوغان أنه استغل الانقلاب الفاشل لمهاجمة معارضيه السياسيين وناشطي المجتمع المدني.

فرانس24/ أ ف ب

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