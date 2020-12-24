اكتشاف أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا في سنغافورة

قد يؤدي فيروس كورونا المستجد إلى أعراض دائمة لدى أشخاص بالغين لا يعانون أي مشكلات صحية في الأساس.

أعلنت سنغافورة اكتشاف حالة إصابة مؤكدة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا، لامرأة قادمة من بريطانيا في السادس من ديسمبر/ كانون الأول وتم وضعها في الحجر الصحي لدى وصولها وأثبتت الفحوص إصابتها بالفيروس في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول.

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تم اكتشاف أول حالة إصابة‭‭ ‬‬مؤكدة في سنغافورة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا التي ظهرت في المملكة المتحدة في حين جاءت نتائج فحوص 11 آخرين يخضعون بالفعل لحجر صحي إيجابية على نحو أولي للسلالة الجديدة.

وتم وضع جميع الحالات القادمة من أوروبا في الحجر الصحي لمدة 14 يوما في منشآت مخصصة أو معزولة لدى الوصول كما تم عزل المخالطين لهم عن قرب في وقت سابق.

وأفادت وزارة الصحة في سنغافورة في وقت متأخر يوم الأربعاء "لا يوجد دليل في الوقت الراهن على أن سلالة بي117 تنتشر في المجتمع" في إشارة إلى السلالة التي ظهرت في بريطانيا ويحتمل أن تكون أشد عدوى.

وقدمت المريضة المصابة بالعدوى الجديدة إلى سنغافورة من بريطانيا في السادس من ديسمبر/ كانون الأول وتم وضعها في الحجر الصحي لدى وصولها وأثبتت الفحوص إصابتها بالفيروس في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول.

وأكدت وزارة الصحة إنها تمكنت من محاصرة الحالة حتى لا يكون هناك انتقال آخر. ولا تزال النتائج المؤكدة معلقة بالنسبة للحالات الأحد عشر الأخرى.

فرانس24 /رويترز

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