بنغلادش تنقل مجموعة ثانية من اللاجئين الروهينغا إلى جزيرة في خليج البنغال وسط معارضة منظمات حقوقية

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عدد من النازحين الروهينغا قبالة الحدود مع بنغلادش بانتظار العبور لمخيمات اللاجئين هناك.

بدأت سفن البحرية البنغالية بنقل مجموعة ثانية من اللاجئين الروهينغا البورميين إلى جزيرة في خليج البنغال، رغم معارضة جماعات حقوقية عبرت عن قلقها لأن الجزيرة معرضة للفيضانات.

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أفاد مسؤول في البحرية لرويترز إن بنغلادش بدأت تنقل مجموعة ثانية من اللاجئين الروهينغا المسلمين إلى جزيرة منخفضة في خليج البنغال الثلاثاء رغم معارضة جماعات حقوقية عبرت عن قلقها لأن الجزيرة معرضة للفيضانات.

وأضاف الكومودور عبد الله المأمون تشودري أن سبع سفن تنقل حوالي 1804 من الروهينغا إلى جزيرة باسان تشار.

وكانت سفن بحرية في بنغلادش حملت أوائل الشهر حوالي 1600 من اللاجئين الروهينغا باتجاه جزيرة نائية في خليج البنغال رغم شكاوى لاجئين وجماعات معنية بحقوق الإنسان من أن بعضهم ربما كان مرغما.

وفر أكثر من 730 ألفا من الروهينغا من بورما عام 2017 عقب حملة قادها الجيش وقالت الأمم المتحدة إنه تم تنفيذها بغرض الإبادة الجماعية وهو ما تنفيه بورما التي تؤكد أن قواتها تستهدف متشددين هاجموا مواقع للشرطة.

وأفادت الأمم المتحدة في بيان أنها لم تتلق سوى "معلومات محدودة" عن عمليات الترحيل ولم يتم إشراكها في الإعداد لها.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

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