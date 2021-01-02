أفغانستان: مقتل صحفي في كمين نصب لسيارته والرئيس يحمل طالبان المسؤولية

الرئيس الأفغاني أشرف غني خلال مشاركته في مؤتمر للأمم المتحدة بجنيف حول أفغانستان. 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2018

ذكر مسؤولون أفغان السبت أن بسم الله عادل، رئيس تحرير محطة إذاعة صدى الغور، قتل في كمين سيارة قرب مدينة فيروز كوه عاصمة إقليم الغور ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن عملية الاغتيال. وحمل الرئيس الأفغاني أشرف غني في تغريدة على تويتر مسؤولية قتل الصحفي للجماعات الإرهابية وحركة طالبان متهما إياها بمحاولة إسكات أصوات الصحفيين. وكانت حركة طالبان قد نفت الشهر الماضي أية مسؤولية لها عن قتل الصحفيين.

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قال مسؤولون أفغان السبت إن صحفيا قتل بالرصاص على يد مسلحين مجهولين في كمين لسيارة بإقليم غور في وسط أفغانستان وهو خامس إعلامي يسقط قتيلا في البلاد خلال شهرين.

وقتل بسم الله عادل أيماق (28 عاما)، رئيس تحرير محطة إذاعة صدى الغور، قرب مدينة فيروز كوه عاصمة الإقليم يوم الجمعة. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن القتل.

وندد الرئيس الأفغاني أشرف غني باغتيال الصحفي وقال إن حكومته ملتزمة بدعم وتعزيز حرية التعبير. وقال الرئيس في تغريدة على تويتر "لن تستطيع طالبان والجماعات الإرهابية الأخرى إسكات الأصوات المشروعة للصحفيين ووسائل الإعلام بتنفيذ مثل هذه الهجمات".

وقتل نشط بالمجتمع المدني يوم الجمعة أيضا في هجوم لمسلحين مجهولين. وزاد قتل الصحفيين والمسؤولين ونشطاء حقوق الإنسان في الشهور الأخيرة مع ارتفاع وتيرة العنف في أفغانستان رغم محادثات السلام بين الحكومة وطالبان.

وكانت حركة طالبان قد قالت في ديسمبر/كانون الأول إنها غير مسؤولة عن قتل الإعلاميين.

فرانس24/ رويترز

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