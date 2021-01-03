فيروس كورونا: الهند ترخص استخدام لقاح أسترازينيكا-أكسفورد وآخر محلي في الحالات الطارئة

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صورة مؤرخة في 2 كانون الثاني/يناير 2021 أمام أحد مراكز التلقيح في نيودلهي.

في خطوة ستتيح إطلاق حملة تلقيح واسعة النطاق، رخصت الهيئة الناظمة للأدوية في الهند الأحد للقاحين ضد وباء كوفيد-19 وهما لقاح أسترازينيكا-أكسفورد ولقاح محلي آخر طورته شركة الأدوية الهندية بهارات بايوتيك. وقال المراقب العام للأدوية إن "هذه اللقاحات آمنة مئة في المئة" موضحا أن الآثار الجانبية الملاحظة مثل "الحمى الخفيفة والألم والحساسية، شائعة في كل اللقاحات". وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند أكثر من 10 ملايين إصابة كما قضى 150 ألف شخص بالمرض حتى الآن.

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أوضح المراقب العام للأدوية في الهند ف.ج. سوماني خلال مؤتمر صحفي أن الهيئة الناظمة للأدوية في بلاده رخصت الأحد للقاحين ضد وباء كوفيد-19 أحدهما اللقاح الذي طورته مجموعة أسترازينيكا مع جامعة أكسفورد، والثاني طورته شركة الأدوية الهندية بهارات بايوتيك.

وقال سوماني إن اللقاحين "تمت المصادقة على استخدامهما بشكل محدود في الحالات الطارئة"، في قرار سيسمح بإطلاق حملة تلقيح مكثفة في الهند. وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي إن هذه الموافقة الطارئة تشكل "نقطة تحول حاسمة لتعزيز الروح القتالية" و"تسريع المسيرة نحو التخلص من وباء كوفيد-19".

وسجلت الهند التي يبلغ عدد سكانها 1,3 مليار نسمة، أكثر من 10,3 ملايين إصابة وحوالى 150 ألف وفاة حتى الآن جراء الفيروس.

إلا أن معدل الإصابات الجديدة انخفض بشكل ملحوظ مقارنة بما كان عليه في أيلول/سبتمبر حين كان يتم تسجيل أكثر من 90 ألف إصابة جديدة يوميا. ومن المفترض أن تتيح هذه الموافقة إطلاق حملة تلقيح واسعة النطاق.

وتم تنفيذ تمارين محاكاة لحملة التلقيح على المستوى الوطني وجرى تدريب 96 ألف عامل صحي على إعطاء اللقاح.

وقال سوماني لوسائل الإعلام إن الهيئة الناظمة للأدوية "لما كانت منحت موافقتها (على اللقاحات) لو كان هناك مخاوف متعلقة بالسلامة".

وأضاف "هذه اللقاحات آمنة مئة في المئة" موضحا أن الآثار الجانبية الملاحظة مثل "الحمى الخفيفة والألم والحساسية، شائعة في كل اللقاحات".

وقال معهد "سيروم إنستيتيوت" في الهند، أكبر منتج للقاحات في العالم، إنه يصنع ما بين 50 و60 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا كل شهر.

ولفت الرئيس التنفيذي للمعهد أدار بوناوالا بعد إعلان الموافقة إلى أن اللقاح سيكون "جاهزا للتوزيع في الأسابيع المقبلة".

فرانس24/ أ ف ب

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