منظمة الصحة العالمية مستاءة من تأخير وصول بعثتها إلى الصين للتحقيق في مصدر فيروس كورونا

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صف انتظار أمام مستشفى في بكين للخضوع لفحص كشف الإصابة بكوفيد-19 في 5 كانون الثاني/يناير 2021.

أبدى رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس الأربعاء خيبة أمل كبيرة من تأخير الصين في إنجاز التصاريح اللازمة لوصول فريق المنظمة للبلاد من أجل محاولة تتبع مصدر فيروس كورونا لمعرفة طريقة انتقاله إلى البشر. فيما أعلنت بكين إن التأخر "ليست مجرد مسألة تأشيرة" نظرا لحساسية هذه المهمة.

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أوضحت الناطقة باسم وزارة الخارجية هوا شونيينغ لوسائل الإعلام الأربعاء أن التأخير في إعطاء الضوء الأخضر لبعثة خبراء منظمة الصحة العالمية إلى الصين للتحقيق في مصدر فيروس كورونا "ليست مجرد مسألة تأشيرة" وأن المحادثات مستمرة بشأن "الموعد المحدد لزيارة مجموعة الخبراء والترتيبات المخصصة لها".

وبعد أكثر من عام بقليل على اكتشاف الإصابات الأولى في مدينة ووهان الصينية، تقرر إرسال عشرة علماء بارزين اختارتهم منظمة الصحة العالمية إلى الصين لمحاولة تتبع مصدر الفيروس لمعرفة طريقة انتقاله إلى البشر.

لكن هذه الزيارة حساسة جدا للنظام الصيني الحريص على تجنب أي مسؤولية عن انتشار الوباء الذي أودى حتى الآن بحياة أكثر من 1,8 مليون شخص في أنحاء العالم.

لكن رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس قال "علمنا اليوم أن المسؤولين الصينيين لم ينتهوا بعد من إنجاز التصاريح اللازمة لوصول الفريق إلى الصين"، مبديا "خيبة أمل كبيرة" بعد إبلاغه بذلك. وأبدى "خيبة أمل كبيرة لهذه الأخبار إذ إن اثنين من العلماء بدآ رحلتهما ولم يتمكن آخرون من السفر في اللحظة الأخيرة".

فرانس24/ أ ف ب

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