السلطات الإندونيسية ترجح تحطم طائرة مفقودة وعلى متنها نحو 60 شخصا

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رجحت السلطات الإندونيسية تحطم طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية "سريويجايا" بعد دقائق على إقلاعها من جاكرتا وعلى متنها نحو 60 راكبا بينهم عشرة أطفال.

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أعلنت السلطات في إندونيسيا أنها أرسلت سفينتين السبت إلى الموقع الذي "يرجح" أن تكون طائرة ركاب تابعة إلى شركة الخطوط الجوية "سريويجايا"، تحطمت فيه في البحر بعد دقائق على إقلاعها من جاكرتا وعلى متنها 62 راكبا بينهم عشرة أطفال.

وأفاد بامبانغ سوريو أجي المسؤول في أجهزة الإغاثة "ننشر فرقنا وسفننا في الموقع الذي يرجح أن تكون (الطائرة) تحطمت فيه بعد فقدان الاتصال" مع المراقبين الجويين، فيما أعلنت وزارة النقل أن الطائرة كانت تقل خمسين راكبا بينهم عشرة أطفال وطاقما من 12 فردا.

وكانت وزارة النقل الإندونيسية قد أعلنت في وقت سابق السبت فقدان الاتصال بطائرة ركاب تابعة إلى شركة الخطوط الجوية "سريويجايا" بعد إقلاعها من جاكرتا.

وقال المتحدث باسم الوزارة أديتا أيراواتي إنه جرى "فقدان الاتصال" بطائرة الشركة والتي كانت تقوم برحلة "من جاكرتا إلى بونتياناك (بجزيرة بورنيو) وتحمل رقم النداء ‘س ج واي 182’".

وأوضح أن آخر اتصال لها سجل عند الساعة 14,40 (7,40 بتوقيت غرينتش).

وللتذكير، في تشرين الأول/أكتوبر 2019 قتل 189 شخصا عندما تحطمت طائرة من طراز بوينغ "737 ماكس" تابعة لخطوط "لايون" الجوية، في بحر جاوا بعد 12 دقيقة على إقلاعها من جاكرتا في رحلة تستغرق ساعة.

وحادثة التحطم تلك ومن بعدها كارثة تحطم طائرة في إثيوبيا، تسببا في فرض غرامات على بوينغ بمقدار 2,5 مليار دولار، على خلفية اتهامات بأنها غشت الهيئات المنظمة التي كانت تشرف على الطراز "ماكس-737". وتم إيقاف طلعات هذه الطائرة بعد الكارثتين الداميتين.

فرانس24/ أ ف ب

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