كيم يعتبر الولايات المتحدة "العدو الأكبر" لكوريا الشمالية قبل أسبوعين من تولي جو بايدن الرئاسة

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صورة ملتقطة في 7 كانون الثاني/يناير 2021 ونشرتها وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية في اليوم التالي، تظهر كيم جونغ-أون متحدثاً خلال اليوم الثالث لمؤتمر حزب العمّال الثامن في بيونغ يانغ

قبل نحو أسبوعين من تولي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الرئاسة في الولايات المتحدة، قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إن الولايات المتحدة هي "العدو الأكبر" لبلاده مشيرا إلى أن بيونغ يانغ أكملت خططها للتزود بغواصة نووية. وجاءت تصريحات الزعيم الكوري الشمالي أمام الحزب، خلال اجتماع يمتد ثلاثة أيام نقلت الوكالة الرسمية تفاصيله السبت.

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قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إن الولايات المتحدة هي "العدو الأكبر" لبلاده، حسبما نقلت عنه السبت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية. وأكد في نفس السياق أن بيونغ يانغ أكملت خططها للتزود بغواصة تعمل بالطاقة النووية.

وتابع كيم أمام المؤتمر الثامن للحزب الحاكم، وفقا للوكالة، إن كوريا الشمالية "يجب أن تُركز وتتطور"، واصفا الولايات المتحدة بأنها "أكبر عقبة أمام ثورتنا وأكبر أعدائنا".

وتأتي هذه التصريحات قبل أقل من أسبوعين من تولي جو بايدن منصبه رئيسا للولايات المتحدة وفي وقت شهدت العلاقات بين كيم والرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب اضطرابا. ودون ذكر اسم بايدن، قال كيم جونغ أون "أيا يكُن الشخص الموجود في السلطة (في الولايات المتحدة)، فإن الطبيعة الحقيقية لسياسته ضد كوريا الشمالية لن تتغير أبدا"، نقلا عن نفس المصدر.

"تم الانتهاء من بحث تخطيطي جديد لغواصة نووية"

وتابع كيم خلال الاجتماع إنه "تم الانتهاء من بحث تخطيطي جديد لغواصة نووية، وهو على وشك الدخول في عملية المراجعة النهائية". مضيفا أنه يتعين على بلاده "مواصلة تطوير التكنولوجيا النووية" وإنتاج رؤوس حربية نووية خفيفة وصغيرة الحجم لاستخدامها "وفقا للأهداف المحددة".

وأدلى الزعيم الكوري الشمالي بهذه التصريحات أمام الحزب، خلال اجتماع يمتد ثلاثة أيام وأوردت الوكالة الرسمية تفاصيله السبت.

ويذكر أن المحادثات بشأن الترسانة النووية لكوريا الشمالية توقفت عندما انهارت قمة هانوي بين ترامب وكيم بشأن ما قد تكون كوريا الشمالية مستعدة للتخلي عنه مقابل تخفيف العقوبات.

لم ينتج عن الاجتماع التاريخي الأول بين ترامب وكيم في سنغافورة في حزيران/يونيو 2018 سوى تعهد غامض الصياغة بشأن نزع السلاح النووي، وكانت قمتهما الثانية في فيتنام بعد ثمانية أشهر تهدف إلى البناء على هذا التعهد ولكنها انتهت دون اتفاق.

ويكنّ النظام الكوري الشمالي حقدا متأصلا تجاه بايدن لدوره في إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما (2009-2017) عندما كان يشغل منصب نائب الرئيس، وبسبب مبدأ "الصبر الاستراتيجي" الذي كان يعتمده حيال بيونغ يانغ. ويستند هذا المبدأ الى رفض أي حوار في حال لم يقدّم النظام الكوري الشمالي تنازلات أولا.

ووصفت بيونغ يانغ سابقا بايدن بأنه "كلب مسعور" ينبغي "ضربه حتى الموت"، بينما وصف الرئيس الأمريكي المنتخب الزعيم الكوري الشمالي بأنه "بلطجي".

فرانس24/ أ ف ب

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