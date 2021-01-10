السلطات الإندونيسية تؤكد العثور على حطام وبقايا جثث بعض ركاب الطائرة المفقودة

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فريق البحث يعثر على بقايا من الطائرة المفقودة في 9 يناير 2021.

عثرت الشرطة الإندونيسية الأحد على حطام وأشلاء جثث لركاب طائرة بوينغ 737-500 المفقودة بالقرب من جزرسياحية قبالة جاكرتا، والتي كانت على متنها 62 شخصا. وقال مسؤولون إنهم سيواصلون البحث عن طريق البحر والجو مع استخدام السونار. وقد انحرفت الطائرة على ما يبدو عن مسارها قبل أن تختفي عن الرادار، وفق ما أشار وزير النقل وزير النقل الإندونيسي بودي كاريا سومادي السبت.

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أعلنت الشرطة الأحد أنها على حطام وأشلاء جثث في المنطقة التي اختفت فيها طائرة بوينغ 737-500 التابعة لشركة سريويجايا قبالة إندونيسيا والتي كان على متنها 62 شخصا.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة يسري يونس لقناة "ميترو" التلفزيونية، "تسلمنا هذا الصباح حقيبتين إحداهما بها أشياء تعود للركاب والأخرى فيها أشلاء جثث"، مشيرا إلى أن الشرطة "تعمل على تحديد هويات" الضحايا.

وفي خضم عمليات البحث، نشر العديد من زوارق الإنقاذ وتلك التابعة للجيش فضلا عن طائرات هليكوبتر وغواصين صباح الأحد بعد أن تم ليلا على ما يبدو تحديد موقع التحطم.

وتم تحديد موقع تحطم طائرة بوينغ بالقرب من جزر سياحية قبالة جاكرتا. وأرسلت أجزاء من الحطام إلى الميناء الرئيسي في جاكرتا حيث أنشئ مركز للإسعافات الأولية. وكان على متن الطائرة خمسون راكبا و12 من أفراد الطاقم.

وكان أقارب ركاب الطائرة ينتظرون بتوتر الأخبار في مطار بونتياناك مساء السبت. وقال يمان زي وهو يبكي "لدي أربعة أفراد من عائلتي على متن الطائرة، زوجتي وأولادي الثلاثة". أضاف "(زوجتي) أرسلت لي صورة للطفل اليوم ... قلبي يتمزق".

وأوضح مسؤولون الأحد أنهم سيواصلون البحث عن طريق البحر والجو مع استخدام السونار.

من جانبه قال وزير النقل الإندونيسي بودي كاريا سومادي السبت، إن الطائرة انحرفت على ما يبدو عن مسارها قبل أن تختفي عن الرادار.

ويذكر أنه في تشرين الأول/أكتوبر 2018، لقي 189 شخصا مصرعهم في تحطم طائرة بوينغ 737 ماكس ببحر جاوة بعد نحو 12 دقيقة على إقلاعها.

وتجدر الإشارة إلى أن طائرة سريويجايا لا تنتمي إلى الجيل الجديد المثير للجدل من بوينغ 737 ماكس، لكنها طائرة بوينغ 737 "كلاسيكية" عمرها 26 عاما.

وفقدت طائرة سريويجايا الاتصال بمراقبي الحركة الجوية السبت بعيد الساعة 14,40 بالتوقيت المحلي (07,40 ت غ) بعد نحو 4 دقائق على إقلاعها.

فرانس24/ أ ف ب

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