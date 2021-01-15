زلزال قوي يضرب إندونيسيا ويوقع عشرات القتلى ويتسبب في انهيار أبنية بينها مستشفى

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عمال إنقاذ يحاول العثور على أشخاص حوصروا تحت أنقاض مستشفى انهار جراء الزلزال الذي ضرب إندونيسيا في الخامس عشر من كانون الثاني/يناير 2021.

أسفر زلزال قوي ضرب جزيرة سولاويسي في إندونيسيا الجمعة عن مقتل العشرات وانهيار أبنية عديدة بينها مستشفى، وفق حصيلة رسمية غير نهائية. وأشار المعهد الأمريكي للجيوفيزياء إلى أن الزلزال البالغة قوّته 6,2 درجات وقع الجمعة الساعة 2:18 بالتوقيت المحلي.

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وفق حصيلة جديدة لوكالة إدارة الكوارث قابلة للارتفاع، قضى ما لا يقل عن 26 شخصا في زلزال قوي ضرب جزيرة سولاويسي في إندونيسيا الجمعة ما أدى إلى انهيار أبنية عدة من بنيها مستشفى.

وأفاد علي رحمن مدير وكالة إدارة الكوارث في الجزيرة "تفيد المعلومات الأخيرة المتوافرة، عن سقوط 26 قتيلا كلهم في مدينة ماموجو" مرجحا أن ترتفع الحصيلة فيما بعد.

وأثار الزلزال حالة من الذعر بين سكان غرب سولاويسي الذين لجأوا إلى مرتفعات الجزيرة التي سبق أن شهدت زلزالا مدمرا عام 2018.

وأشار المعهد الأمريكي للجيوفيزياء إلى أن الزلزال البالغة قوته 6,2 درجات وقع الجمعة الساعة 2:18 بالتوقيت المحلّي (الخميس 18:18 ت غ). وتم تحديده مركزه على بعد 36 كلم جنوب ماموجو، على عمق 18 كلم.

وأعقبت الزلزال انهيارات أرضية، ما أعاق الوصول إلى طريق رئيسية في المنطقة.

وكان سكان المنطقة قد شعروا الخميس بهزة قوتها 5,8 درجات لم تتسبب بأضرار كبيرة.

ويتعرّض هذا الأرخبيل الواقع في جنوب شرق آسيا لنشاط زلزالي وبركاني متكرر بسبب موقعه على "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث تتصادم الصفائح التكتونية.

وتعرضت منطقة بالو في جزيرة سولاويسي في أيلول/سبتمبر 2018 لزلزال قوي بلغت قوته 7,5 درجات أعقبه تسونامي مدمّر، ما خلّف أكثر من 4300 قتيل ومفقود وشرّد 170 ألف شخص.

كما ضرب زلزال مدمر آخر بقوّة 9,1 درجات قبالة سواحل سومطرة عام 2004، متسببا في حدوث أمواج مد عاتية أودت بحياة 220 ألف شخص في عدة دول مطلة على المحيط الهندي، بينهم نحو 170 ألفا في إندونيسيا.

فرانس24/ أ ف ب

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