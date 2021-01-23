فيروس كورونا: هونغ كونغ تفرض عزلا على الآلاف من سكانها لإجراء اختبارات إجبارية

انتشار فرق طبية في حي جوردان في هونغ كونغ بسبب وجود بؤرة لفيروس كورونا، 23 كانون الثاني/ يناير.

أغلقت حكومة هونغ كونغ منطقة في شبه جزيرة كولون السبت قائلة إنه يجب على سكانها البالغ عددهم عشرة آلاف نسمة البقاء في منازلهم حتى يتم إجراء اختبارات فيروس كورونا عليهم جميعا.

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فرضت سلطات هونغ كونغ إغلاقا تاما لمدة يومين في منطقة من شبه جزيرة كولون السبت بهدف إجراء اختبارات واسعة لمعرفة حجم انتشار فيروس كورونا.

وقالت الحكومة إن هناك 70 مبنى في "المنطقة المحظورة" وإنها تهدف إلى إنهاء العملية في غضون 48 ساعة حتى يتمكن الناس من بدء الذهاب لأعمالهم يوم الاثنين.

واتخذت سلطات هونغ كونغ إجراءات صارمة لمكافحة جائحة كوفيد-19 في المركز المالي لكن خطوة السبت تعتبر أول عزل عام يفرض في المدينة التي تحكمها الصين.

وقالت وزيرة الصحة صوفيا تشان في مؤتمر صحفي إن "خطر العدوى في المنطقة مرتفع تماما".

وسجلت المنطقة المحظورة 162 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19 هذا الشهر وكانت نسبة الفيروس المكتشف في عينات الصرف الصحي من المباني هناك أعلى من تلك الموجودة في المناطق الأخرى.

فرانس24/ أ ف ب

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