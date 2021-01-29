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الهند: انفجار أمام سفارة إسرائيل في نيودلهي لا يسفر عن إصابات

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أفراد الشرطة يفحصون موقع الانفجار الذي وقع بالقرب من السفارة الإسرائيلية في نيودلهي، 29 كانون الثاني/ يناير 2021.
أفراد الشرطة يفحصون موقع الانفجار الذي وقع بالقرب من السفارة الإسرائيلية في نيودلهي، 29 كانون الثاني/ يناير 2021. © رويترز
نص : فرانس24 تابِع
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قال مسؤول في الشرطة الهندية إن انفجارا صغيرا وقع قرب السفارة الإسرائيلية في العاصمة الهندية نيودلهي اليوم الجمعة دون أن يسفر عن وقوع إصابات. وذكر بيان للشرطة أن الانفجار نجم عن "عبوة بدائية الصنع شديدة الضعف" دمرت نوافذ سيارات مجاورة.

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وقع انفجار أمام سفارة إسرائيل في  العاصمة الهندية نيودلهي الجمعة ما ألحق أضرارا بسيارات دون أن يوقع إصابات، حسبما أعلنت الشرطة.

وذكرت قنوات تلفزيون محلية أن الانفجار دمر زجاج أربع أو خمس سيارات، فيما فرضت الشرطة طوقا أمنيا حول المكان.

وهرع عناصر الشرطة وخبراء تفكيك المتفجرات إلى المكان. وذكر بيان للشرطة أن الانفجار نجم عن "عبوة بدائية الصنع شديدة الضعف" دمرت نوافذ سيارات مجاورة.

 

  فرانس24/أ ف ب / رويترز

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