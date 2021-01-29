الهند: انفجار أمام سفارة إسرائيل في نيودلهي لا يسفر عن إصابات

أفراد الشرطة يفحصون موقع الانفجار الذي وقع بالقرب من السفارة الإسرائيلية في نيودلهي، 29 كانون الثاني/ يناير 2021. © رويترز

نص : فرانس24 تابِع 2 دقائق

قال مسؤول في الشرطة الهندية إن انفجارا صغيرا وقع قرب السفارة الإسرائيلية في العاصمة الهندية نيودلهي اليوم الجمعة دون أن يسفر عن وقوع إصابات. وذكر بيان للشرطة أن الانفجار نجم عن "عبوة بدائية الصنع شديدة الضعف" دمرت نوافذ سيارات مجاورة.