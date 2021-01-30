بنغلادش تنقل مجموعة جديدة من اللاجئين الروهينغا إلى جزيرة نائية في خليج البنغال وسط الانتقادات

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عدد من النازحين الروهينغا قبالة الحدود مع بنغلادش بانتظار العبور لمخيمات اللاجئين هناك.

بدأت سفن البحرية البنغالية بنقل مجموعة جديدة من اللاجئين الروهينغا البورميين إلى جزيرة نائية في خليج البنغال، رغم انتقادات جماعات حقوقية عبرت عن قلقها لأن الجزيرة معرضة للفيضانات. وكانت بنغلادش نقلت 1776 من الروهينغا إلى الجزيرة الجمعة.

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أفاد مسؤول في البحرية أن بنغلادش بدأت تنقل مجموعة تضم ما يربو على 1400 من اللاجئين الروهينغا المسلمين إلى جزيرة نائية في خليج البنغال السبت رغم معارضة جماعات حقوقية عبرت عن قلقها لأن الجزيرة معرضة لمخاطر العواصف والفيضانات.

وهؤلاء أحدث مجموعة تنضم إلى ما لا يقل عن 6700 لاجئ من الروهينغا من ميانمار المجاورة أرسلتهم بنغلادش إلى جزيرة باشان شار منذ أوائل ديسمبر/كانون الأول، من مخيمات حدودية حيث يعيش مليون شخص في أكواخ متهالكة.

وذكر العميد البحري عبد الله المأمون تشودري الضابط المسؤول عن الجزيرة لرويترز عبر الهاتف الجمعة "مستعدون لاستقبال الوافدين الجدد". وأضاف أن خمس سفن أبحرت وعلى متنها اللاجئون الروهينغا ومتعلقاتهم بعد نقلهم من المخيمات إلى مدينة شيتاجونغ الساحلية القريبة.

ونقلت بنغلادش 1776 من الروهينغا إلى الجزيرة الجمعة. والجزيرة، التي ظهرت قبل 20 عاما فحسب، تبعد عدة ساعات عن المدينة الساحلية الجنوبية.

ولا يُسمح للروهينغا، وهم أقلية فرت من العنف في ميانمار ذات الأغلبية البوذية، بالانتقال من الجزيرة دون إذن الحكومة.

فرانس24/ رويترز

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