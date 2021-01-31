الصين: خبراء منظمة الصحة العالمية يزورون سوقا في ووهان البؤرة الأولى لفيروس كورونا

© أ ف ب

خبراء منظمة الصحة العالمية في سوق هونان في إطار البحث عن منشأ فيروس كورونا في 31 يناير/كانون الثاني 2020.

يواصل خبراء من منظمة الصحة الدولية الأحد الزيارات الميدانية التي يقوم بها الفريق في ووهان لتتبع منشأ فيروس كورونا. ووسط صمت شبه كامل من السلطات الصينية، يزور الفريق سوق هوانان للمأكولات البحرية التي كانت تُباع فيها حيوانات بريّة حية، وتم إغلاقها منذ كانون الثاني/يناير 2020.

إعلان اقرأ المزيد

يواصل خبراء من منظمة الصحة الدولية مهمة التحقيق بشأن مصدر فيروس كورونا وتشمل زيارتهم الأحد سوقا في مدينة ووهان الصينية التي كانت البؤرة الأولى للوباء قبل عام، في حين تتكثف تدابير إغلاق الحدود في أوروبا وسط تزايد القلق حيال النسخ المتحورة من الفيروس.

ووصل أفراد الفريق إلى سوق هوانان للمأكولات البحرية التي كانت تُباع فيها حيوانات برية حية وأُغلقت منذ كانون الثاني/يناير 2020، ودخلوا إلى المكان المسيّج، بينما منع حراس بسرعة آخرين من الدخول.

ولم يرد الخبراء الأحد على أي سؤال لدى وصولهم إلى السوق الواسعة. وطلب عناصر الأمن من الصحافيين الموجودين في محيط السوق المغادرة وهزّ أحدهم سلما طويلا كان مصور يجلس عليه لالتقاط صور أفضل.

وتعتبر هذه الزيارة لمنظمة الصحة العالمية شديدة الحساسية من الناحية السياسية بالنسبة لبكين المتهمة بأنها تأخرت في التحرك في مواجهة أولى الإصابات بكوفيد-19 في المدينة الهائلة الواقعة في وسط الصين.

ويلتزم النظام الشيوعي الصيني الصمت شبه الكامل حيال الزيارة بينما تقلل بكين من أهمية مهمة الخبراء الأجانب. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تجاو ليجيان الجمعة "إنه ليس تحقيقا"، رافضا توجيه أصابع الاتهام إلى بلاده.

وفي العالم، أودى الوباء بحياة أكثر من 2,2 مليون شخص منذ أواخر كانون الأول/ديسمبر 2019، بحسب تعداد أعدته وكالة الأنباء الفرنسية استنادا إلى مصادر رسمية السبت.

والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررا جراء الوباء إذ سجلت 439 ألفا و347 وفاة، تليها البرازيل حيث بلغ عدد الوفيات 223 ألفا و495 فالمكسيك (156 ألفا و579 وفاة) والهند (154 ألفا و147) وبريطانيا (104 آلاف و371).

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك