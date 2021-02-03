بورما: تزايد الدعوات إلى العصيان المدني وسط تواصل الضغط الدولي على الجيش

© ثيت أونغ - أ ف ب

ارتفعت أصوات عديدة في بورما داعية إلى عصيان مدني على خلفية الانقلاب العسكري على حكومة مدنية برئاسة أونغ سان سو تشي. وتشكلت مجموعة على فيس بوك، تدعى "حركة العصيان المدني" بهذا الشأن. وكان سكان قرعوا الثلاثاء الطناجر في حي تجاري برانغون عاصمة البلاد الاقتصادية رفضا للانقلاب. فيما وجهت محكمة بورمية إلى أونغ سان سو تشي تهمة انتهاك قانون الاستيراد والتصدير، حسب ما أفاد به ناطق باسم حزبها "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية". وفي ظل هذا الوضع، يتزايد الضغط الدولي على الجيش وسط تهديدات من حكومات غربية بفرض عقوبات عليه.

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تتزايد الدعوات للدخول في عصيان مدني في بورما، إذ أطلقت مجموعة تدعى "حركة العصيان المدني" على فيس بوك، وباتت تعد صباح الأربعاء نحو 150 ألف مشترك.

"عار على الجيش" و"العسكريون لصوص"، شعارات وردت على هذه الصفحة حيث لم يتردد أطباء وممرضون في إعلان رغبتهم في الاحتجاج.

وكتب هؤلاء العاملون في القطاع الصحي في إعلان مشترك "سنطيع فقط حكومتنا المنتخبة ديمقراطيا" فيما يعترض الجيش على نتائج الانتخابات التشريعية، التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر وحققت فيها الرابطة الوطنية فوزا كبيرا.

وأضافوا "لقد توقفنا عن الذهاب إلى المستشفيات التي وضعت حاليا تحت سلطة عسكرية غير شرعية".

وتجمع أفراد من الطاقم الطبي في مستشفى رانغون العام أمام المبنى، ووجهوا تحية بثلاثة أصابع، في بادرة مقاومة سبق أن اعتمدها الناشطون المطالبون بالديمقراطية في هونغ كونغ أو تايلاند.

سكان يحتجون بقرع الطناجر

وفي حي تجاري في رانغون عاصمة البلاد الاقتصادية، قرع سكان مساء الثلاثاء على الطناجر احتجاجا فيما ردد بعضهم "لتحيا الأم سو" في إشارة إلى أونغ سان سو تشي.

وكانت سان سو تشي توقعت احتمال حصول انقلاب، فأعدت رسالة خطية قبل اعتقالها حضت فيها الشعب البورمي على "عدم القبول بالانقلاب".

لكن الخوف من أعمال انتقامية لا يزال كبيرا في البلاد التي عاشت منذ استقلالها العام 1948 تحت حكم ديكتاتورية عسكرية على مدى خمسين عاما.

واعتبر فرنسيس وايد، وهو مؤلف كتب عن البلاد، أن "الشعب يدرك إلى أي حد يمكن أن يستخدم الجيش العنف وعدم اكتراثه بالسمعة الدولية، وهذا يمكن أن يكبح الرغبة في التعبئة".

ونشرت صحيفة "غلوبال نيو لايت أوف ميانمار" الخاضعة لسيطرة الدولة، الأربعاء تحذيرا من وزارة الإعلام، يقول: "بعض المنظمات ووسائل الإعلام ينشر شائعات على شبكات التواصل الاجتماعي". وحذرت من القيام بمثل هذه الأعمال، داعية السكان إلى "التعاون".

وأثار الانقلاب، الذي اعتبر الجنرال مين أونغ هلاينغ، الذي بات يجمع حاليا كل السلطات تقريبا على رأس حكومة عسكرية، أن "لا مفر منه"، موجة إدانات دولية.

توجيه تهمة "انتهاك قانون الاستيراد والتصدير"

ووجهت محكمة بورمية إلى أونغ سان سو تشي تهمة انتهاك قانون الاستيراد والتصدير، حسب ما أفاد به ناطق باسم حزبها الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية.

ومنذ الانقلاب لم يجر أي اتصال مباشر بين أعضاء الحزب وسو تشي، علما بأن المسؤول الإعلامي في الحزب كي تو قال الثلاثاء إن أحد الجيران شاهدها في مقر إقامتها في نايبيدوا، حيث يعتقد أنها قيد الإقامة الجبرية.

وذكر كي تو عبر صفحته الرسمية على فيس بوك "وردتنا معلومات موثوقة بأن محكمة داكيناتيري أصدرت مذكرة توقيف تمتد 14 يوما من 01 إلى 15 شباط/فباير ضد أونغ سان سو تشي بتهمة انتهاك قانون الاستيراد والتصدير".

وأضاف أن الرئيس وين ميينت المعتقل بموجب قرار من المحكمة، اتهم بانتهاك قانون إدارة الكوارث.

وبحسب مستندات تحمل ختم الشرطة اطلعت عليها وكالة الأنباء الفرنسية، فإن فريقا من مكتب القائد الأعلى للجيش قام بتفتيش مقر سو تشي الاثنين أي يوم وقوع الانقلاب، عند الساعة 6,30 صباحا. وعثر الفريق على عشرة أجهزة لاسلكي على الأقل ومعدات اتصال أخرى.

واعتبرت هذه الأجهزة دليلا "لرفع دعوى ضد داو أونغ سان سو تشي التي قامت باستيراد واستخدام معدات الاتصال هذه من دون إذن".

وبالنسبة لميينت، فإن وثائق الشرطة تذكر أن الرئيس وزوجته وابنته شاركوا في فعالية في أيلول/سبتمبر جذبت مئات الأشخاص، في انتهاك لقيود الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

عقوبات ضد الجيش

وبعدما هددت بفرض عقوبات جديدة، صعدت إدارة جو بايدن لهجتها الثلاثاء ضد بورما، في أول اختبار دولي للرئيس الأمريكي الجديد.

وقالت مسؤولة أمريكية "خلصنا إلى أن أونغ سان سو تشي زعيمة الحزب الحاكم في بورما ووين مينت رئيس الحكومة المنتخب أقيلا في انقلاب عسكري". ويعطل هذا القرار القانوني تقديم المساعدة المباشرة لدولة بورما.

لكن هذا القرار يبقى رمزيا إلى حد كبير لأن الجيش البورمي يتعرض أساسا لعقوبات منذ الفظاعات التي ارتكبها جنوده في 2017 ضد أقلية الروهينغا المسلمة، في أزمة دفعت بمحققي الأمم المتحدة الى اتهام بورما بارتكاب "إبادة".

من جانب آخر، وفي إطار ردود الفعل الدولية أيضا عبر وزراء خارجية مجموعة السبع الأربعاء عن "قلقهم الشديد" إزاء الانقلاب في بورما.

وجاء في بيان مشترك صدر من لندن: "نحن نشعر بقلق شديد إزاء اعتقال قادة سياسيين وناشطين من المجتمع المدني بينهم مستشارة الدولة أونغ سان سو تشي والرئيس وين مينت، وإزاء استهداف الإعلام".

وأضاف "ندعو الجيش إلى إنهاء حالة الطوارئ فورا، وإعادة السلطة إلى الحكومة المنتخبة ديمقراطيا والإفراج عن كل المعتقلين بشكل ظالم واحترام حقوق الإنسان وسلطة القانون".

كذلك عبر صندوق النقد الدولي عن "قلق بالغ" إزاء تأثير هذه الأحداث المحتمل على اقتصاد البلاد المتضرر أساسا كثيرا من جراء أزمة الوباء (140 ألف إصابة و3100 وفاة).

وكان صندوق النقد أرسل الشهر الماضي مساعدة طارئة بقيمة 350 مليون دولار إلى بورما لمساعدتها على مكافحة وباء كوفيد-19.

من جهته دعا وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان الأربعاء الاتحاد الأوروبي إلى "التفكير" في فرض عقوبات جديدة على العسكريين البورميين في حال لم يرفعوا حالة الطوارىء. وقال "إذا استمر الوضع فيجب التفكير على مستوى أوروبي، بإجراءات إضافية لإبداء دعمنا للمسار الديمقراطي وفي الوقت نفسه رغبتنا في عدم السماح لهذا البلد في الانحراف إلى ديكتاتورية عسكرية".

الصين...الحليف الرئيسي في الأمم المتحدة

وعقد مجلس الأمن الدولي الثلاثاء اجتماعا طارئا في جلسة مغلقة بخصوص ملف بورما، لكنه لم يتمكن من الاتفاق على نص مشترك. وقال دبلوماسي رفض الكشف عن اسمه إن المفاوضات لا تزال جارية.

ومن أجل اعتماد إعلان مشترك، يجب الحصول على دعم الصين التي تملك حق النقض بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي.

لكن بكين تبقى الحليف الرئيسي لبورما في الأمم المتحدة. وخلال أزمة الروهينغا تصدت الصين لكل مبادرة في مجلس الأمن الدولي، معتبرة أن النزاع مع الأقلية المسلمة في البلاد هو من الشؤون الداخلية البورمية.

ودعا حزب أونغ سان سو تشي (75 عاما) على فيس بوك "للإفراج" فورا عن الزعيمة البورمية والمسؤولين الآخرين في الحزب منددا بـ"وصمة عار في تاريخ الدولة". وأضاف الحزب الذي وصل إلى السلطة منذ الانتخابات التشريعية في 2015، أن على الجيش "الاعتراف بنتيجة" انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر.

وكان الجيش أنهى الاثنين بشكل مفاجئ الانتقال الديمقراطي الهش في البلاد عبر فرض حالة الطوارئ لمدة سنة واعتقال رئيسة الحكومة المدنية بحكم الأمر الواقع أونغ سان سو تشي ومسؤولين آخرين من حزبها "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية"..

فرانس24/ أ ف ب

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