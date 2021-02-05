انقلاب بورما: مجلس الأمن يعرب عن "قلقه العميق" ويعلن دعمه لعودة للحوار والعملية الديمقراطية

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أونغ سان سو تشي خلال احتفال عام في رانغون في 17 تموز/يوليو 2019

عبر مجلس الأمن الخميس عن "قلقه العميق" بخصوص الانقلاب العسكري في بورما، كما دعا في الوقت نفسه إلى "الإفراج عن جميع المعتقلين" وفي مقدمتهم رئيسة الحكومة المدنية أونغ سان سو تشي. ودعم بيان المجلس، الذي تم تخفيف لهجته جراء الضغط الصيني والروسي، العودة إلى الحوار والعملية الديمقراطية. وقام الجيش باعتقال مسؤولين سياسيين آخرين وعلى رأسهم أحد أبرز مساعدي أونغ سان سو تشي. فيما يواصل السكان التعبير عن رفضهم للانقلاب،كما هو الحال في رانغون، حيث أطلقت الأبواق وتم القرع على دلاء وأوان، لليوم الثالث على التوالي.

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في تقييم للأوضاع في بورما، أعرب مجلس الأمن الدولي الخميس عن "قلقه العميق" بشأن الانقلاب العسكري في بورما، ودعا في بيان إلى "إطلاق سراح جميع المعتقلين" وفي مقدمتهم أونغ سان سو تشي.

لكن البيان الذي صاغته المملكة المتحدة، لم يُدن الانقلاب كما كان الأمر عليه في المسودة الأولى خلال اجتماع طارئ عقد الثلاثاء. إلا أنه يدعم العودة إلى الحوار والعملية الديمقراطية في بورما.

وقال دبلوماسيون إن الصين وروسيا الداعمتين الرئيسيتين لبورما في الأمم المتحدة واللتين تتمتعان بحق النقض، طلبتا مزيدا من الوقت لوضع اللمسات الأخيرة على استجابة المجلس.

وقال دبلوماسي إنه "نص أفضل من عدم وجود نص على الإطلاق"، مشيراً إلى أن المفاوضات مع الصين منذ الثلاثاء كانت صعبة. وقالت بعثة بكين لدى الأمم المتحدة إنها ساهمت في "تحسين" النص.

واتخذت القيادة الشيوعية الصينية مقاربة غير تصادمية حيال الانقلاب. ودعت بكين جميع الأطراف في بورما إلى "حل خلافاتهم". ووصفت وكالة شينخوا الرسمية للأنباء الاثنين الانقلاب بأنه "تعديل وزاري كبير".

اعتقال أحد أبرز مساعدي سو تشي

اعتقلت السلطات البورمية الجمعة أحد أبرز مساعدي الزعيمة أونغ سان سو تشي التي أطاحها انقلاب عسكري مطلع الأسبوع، في حين دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الجنرالات الانقلابيين إلى "التخلّي عن السلطة".

ولا تزال الاعتقالات في بورما متواصلة بعد أربعة أيام على وصول الجيش إلى السلطة.

وكتب كيي توي، المتحدث باسم حزب "الرابطة الديمقراطية من أجل الديمقراطية"، على فيس بوك أن هين هتين البالغ 79 عاما "اعتُقل في منزل ابنته" في رانغون، عاصمة البلاد الاقتصادية.

وهتين عضو مخضرم في "الرابطة الديمقراطية من أجل الديمقراطية" ناضل فترة طويلة إلى جانب سو تشي وبقي معتقلا أكثر من عشرين عاما في ظل الحكم العسكري بين 1989 و2010. وقال الأربعاء لإذاعة فرنسا الدولية "أنا أتوقع أن يتم توقيفي، لكنني لست قلقا. نحن معتادون على الكفاح السلمي".

وبين الاثنين والخميس اعتُقل 133 مسؤولا سياسيا بينهم أعضاء في البرلمان، وفقا لبيانات جمعية مساعدة السجناء السياسيين، وهي منظمة غير حكومية تتخذ رانغون مقرا. وأشارت الجمعية إلى أن أكثر من عشرة ناشطين اعتقلوا أيضا.

"طرد الأرواح الشريرة"

ورفضا للانقلاب، أطلق سكان الخميس في رانغون الأبواق وقرعوا على دلاء وأوان، لليوم الثالث على التوالي.

وقال الناشط ثينزار شونلي يي: "اعتدنا على إحداث أكبر قدر ممكن من الضجيج لطرد الأرواح الشريرة من المنازل والقرى"، في إشارة منه إلى الجيش.

كما شارك في الاحتجاج عاملون في مجال الصحة رفضوا الذهاب إلى العمل، فيما عقد نواب جلسة رمزية للتنديد بالاستيلاء على البرلمان.

وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، حمل محامون ملابس حمراء بألوان الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، وقدموا التحية الثلاثية الأصابع، وهي بادرة مقاومة تبناها المؤيّدون للديمقراطية في هونغ كونغ وتايلاند.

وظهرت مجموعات تدعو إلى "العصيان المدني" على شبكة فيس بوك التي يستخدمها ملايين البورميين. ورداً على ذلك، أمر الجيش مزودي خدمة الإنترنت في جميع أنحاء البلاد بحظر الوصول إلى المنصة. وكان الوصول إلى فيس بوك لا يزال غير ممكن الجمعة.

وعلى إثر ذلك لجأ كثيرون إلى تويتر حيث استُخدم وسما "قلب وصوت بورما" و"احترموا أصواتنا" ملايين المرات، خصوصا من قبل العديد من المشاهير البورميين.

لكن للانقلاب أنصاره أيضا. فقد تجمع مئات في العاصمة نايبيداو الخميس، وحملوا لافتات كتب عليها "لم نعد نريد خونة للوطن مباعين لدول أجنبية".

وبرّر قائد الجيش البورمي، مين أونغ هلينغ الذي باتت معظم السلطات تتركز الآن بين يديه، الانقلاب بحدوث عمليات احتيال "هائلة" خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في نوفمبر/ تشرين الثاني، وفازت بها الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بأغلبية ساحقة. لكن المراقبين الدوليين لم يرصدوا أي مشاكل كبيرة في هذه الانتخابات.

ودعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إعادة الديمقراطية سريعا في بورما، كما دان الانقلاب كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس والاتحاد الأوروبي وأستراليا.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

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