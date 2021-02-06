بورما: الآلاف يتظاهرون تنديدا بالانقلاب العسكري وانقطاع الإنترنت في جميع أنحاء البلاد

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خرج السبت نحو ثلاثة آلاف شخص في رانجون العاصمة الاقتصادية لبورما للتظاهر والتنديد "بالديكتاتورية العسكرية" التي استولت على السلطة في البلاد بعد انقلاب عسكري طاح الرئيسة الفعلية للحكومة أونج سان سو تشي وعلق نشاط البرلمان. فيما أفادت منظمات مستقلة بأن السلطات البورمية قطعت جميع خدمات شبكة الإنترنت في البلاد السبت، وبررت وزارة النقل والاتصالات الإجراء بأن هذه الشبكات تستخدم "لإحداث حالات من سوء التفاهم بين الجمهور".

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في أكبر تجمع منذ الانقلاب على أونغ سان سو تشي، تظاهر آلاف البورميين في رانغون السبت بينما فرض الجنرالات الانقلابيون رقابة على شبكة الإنترنت التي تشهد انقطاعات في جميع أنحاء البلاد. وهتف المتظاهرون الذين بلغ عددهم حسب تقديرات ثلاثة آلاف "تسقط الدكتاتورية العسكرية".

وقد تظاهروا بالقرب من جامعة في العاصمة الاقتصادية لبورما وهم يضعون كمامات وأوشحة وأساور حمراء شعار حزب "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" حزب سو تشي (75 عاما) المعتقلة منذ الاثنين.

ولوح بعضهم بأعلام "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" بينما رفع آخرون ثلاثة أصابع شعار المقاومة المستوحى من السينما الأمريكية. وصرحت متظاهرة قائلة "نحن هنا للكفاح من أجل الجيل المقبل لتحريرهم من الديكتاتورية العسكرية".

وانتشرت الشرطة بأعداد كبيرة وأغلقت العديد من الطرق القريبة. ولم تحدث أي صدامات حسب صحافيي وكالة الأنباء الفرنسية المتواجدين في المكان. لكن من المقرر تنظيم مظاهرة أخرى في وقت لاحق السبت.

انقطاع خدمات شبكة الإنترنت في جميع أنحاء البلاد

أعلنت مجموعة "نيتبلوكس" المستقلة أن شبكة الإنترنت قطعت في جميع أنحاء البلاد السبت بعد أيام من انقلاب عسكري تزامن مع انقطاع التيار الكهربائي في وقت سابق. وقالت هذه المنظمة غير الحكومية التي ترصد قطع الإنترنت في جميع أنحاء العالم إن بورما "تواجه الآن انقطاع الإنترنت للمرة الثانية على مستوى البلاد" منذ الساعة العاشرة (03,30 ت غ).

وفرضت قيود مشددة على الوصول إلى موقعي تويتر وإنستاغرام منذ الجمعة لإسكات الاحتجاج الحاضر بقوة على شبكات التواصل الاجتماعي تحت وسوم بينها "نريد ديمقراطية" (#وي_نيد_ديموكراسي) و"اسمعوا صوت ميانمار" (#هير_ذي_فويس_أوف_ميانمار)، تم استخدامها ملايين المرات.

وأكدت النرويجية "تيلينور" إحدى شركات الاتصالات الرئيسية في بورما أن السلطات أمرت بحظر هذه المنصات "حتى إشعار آخر". وقال متحدث باسم تويتر لوكالة الأنباء الفرنسية "نشعر بقلق عميق" من هذا الأمر الذي يقوض "حق الناس في إسماع صوتهم". وكان الجيش قد أمر قبل يومين بحجب فيس بوك أداة الاتصال الرئيسية لملايين البورميين.

وبررت وزارة النقل والاتصالات في وثيقة تمكنت الوكالة من الاطلاع عليها الإجراءات بأن هذه الشبكات تستخدم "لإحداث حالات من سوء التفاهم بين الجمهور".

وفي محاولة للإفلات من الرقابة يلجأ البورميون إلى الشبكات الافتراضية الخاصة (في بي إن) التي تسمح لهم بتجاوز أي قيود جغرافية.

أول اتصال مع الأمم المتحدة

وأجرت كريستين شرانر بورغنر مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة لبورما اتصالا أول بالجيش. من جهته، صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس للصحافيين الجمعة أن موفدة المنظمة الدولية "عبرت بوضوح عن موقفنا" الذي يقضي بإنهاء الانقلاب وإطلاق سراح المعتقلين.

لكن مجلس الأمن الدولي لم يعبر عن إدانته الانقلاب رسميا في بيانه المشترك بسبب معارضة الصين وروسيا لهذا الموقف. وما زالت الصين الدولة الداعمة الرئيسية لبورما في الأمم المتحدة، حيث أحبطت أي مبادرة ضد الجيش خلال أزمة المسلمين الروهينغا.

كما عُقد اجتماع عبر الإنترنت الجمعة بين السلطات البورمية والعديد من الدبلوماسيين والسفارات الأجنبية، حسب صحيفة "غلوبال نيو لايت أوف ميانمار" التابعة للدولة.

ونقلت الصحيفة عن وزير التعاون الدولي كو كو هلاينغ قوله في الاجتماع إن "الحكومة تتفهم مخاوف المجتمع الدولي بشأن استمرار عملية الانتقال الديمقراطي". ويهدد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بفرض عقوبات منذ الساعات الأولى للانقلاب.

وضاعف الجيش الاعتقالات التي شملت كتابا ورهبانا وطلابا ونشطاء ونوابا ومسؤولين محليين. وقد أوقف الجمعة وين هتين المقرب من أونغ سان سو تشي الذي أمضى أكثر من عشرين عاما في الاعتقال في عهد المجلس العسكري من 1989 إلى 2010.

"طرد الشياطين"

على الرغم من الخوف من الانتقام في بلد اعتاد على القمع الدموي كما حدث في 1988 و2007، تظاهر مئات المعلمين والطلاب في رانغون الجمعة. وتوقف عشرات من موظفي الخدمة المدنية عن العمل في وزارات عدة ونظم 300 نائب جلسة افتراضية للتنديد بالاستيلاء على البرلمان، بينما أطلق سكان رانغون مرة أخرى أبواق سياراتهم وقرعوا على الأواني "لطرد الشياطين"، أي العسكريين.

وحُكم على نحو عشرين شخصا كانوا قد أعربوا عن استيائهم في اليوم السابق بالسجن سبعة أيام، ووجهت إلى أربعة طلاب تهمة التظاهر.

وأوضح قائد الجيش مين أونغ هلاينغ الذي يحتكر الجزء الأكبر من السلطات أن الانقلاب سببه معلومات عن حدوث تزوير "هائل" في الانتخابات التشريعية التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر وفازت فيها "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية".

ويرى محللون أن الجنرالات كانوا يخشون في الواقع أن يتقلص نفوذهم بعد انتصار "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية " التي كانت تريد على ما يبدو تعديل الدستور الحالي الذي يميل لمصلحة الجيش. وقال هؤلاء الخبراء إن مين أونغ هلاينغ المنبوذ دوليا منذ انتهاكات الجيش ضد الروهينغا وشارف على التقاعد، أطاح بسو تشي التي تتمتع بشعبية هائلة في بلدها، بدافع الطموح السياسي.

ووجهت إلى سو تشي تهمة مخالفة قاعدة تجارية غامضة وتخضع "لإقامة جبرية" في العاصمة نايبيداو. وهي "بصحة جيدة" على حد قول المتحدث باسم حزبها. وفرض الجيش البورمي حالة الطوارئ لمدة عام ووعد بإجراء انتخابات في نهاية هذه الفترة.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

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