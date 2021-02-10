المسبار الصيني "تيانوين-1" يدخل مدار كوكب المريخ بنجاح

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انطلاق الصاروخ الذي يحمل المسبار الصيني من قاعدة وينشانغ الفضائية في هاينان في 23 تموز/يوليو 2020.

أعلنت الصين الأربعاء أنها نجحت في وضع المسبار "تيانوين-1" في المدار حول المريخ فيما تطمح إلى إنزال روبوت صغير على سطح الكوكب الأحمر. ويشكل ذلك خطوة إضافية في برنامج بكين الفضائي الطموح الهادف إلى إقامة محطة فضائية مأهولة بحلول العام 2022 وإرسال رواد إلى القمر.

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قالت إدارة الفضاء الصينية الأربعاء إن مسبار الفضاء غير المأهول "تيانوين-1" نجح في دخول المدار حول كوكب المريخ بعدما قطع رحلة من الأرض استغرقت ستة شهور ونصف الشهر في أول مهمة مستقلة تنفذها الصين إلى الكوكب الأحمر.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) "دخل المسبار بنجاح إلى المدار المحيط بالمريخ". وكان المسبار أطلق في تموز/يوليو من جزيرة هاينان في جنوب الصين ويتوقع أن يحط على المريخ في أيار/مايو المقبل.

ويشكل ذلك خطوة إضافية في برنامج بكين الفضائي الطموح الهادف إلى إقامة محطة فضائية مأهولة بحلول العام 2022 وإرسال رواد إلى القمر.

ويأتي نجاح المسبار الصيني غداة دخول مسبار "الأمل" الإماراتي بنجاح مدار المريخ.

وأنفقت الصين مليارات الدولارات في مهام استكشاف الفضاء فيما تحاول بكين تعزيز مكانتها العالمية وقوتها التكنولوجية الكبيرة.

وفي مايو/ أيار أو يونيو/ حزيران، سيحاول المسبار "تيانون-1" إطلاق كبسولة تحمل طوافا يزن 240 كيلوجراما في هبوط سريع يستغرق سبع دقائق في منطقة سهلية رحبة في النصف الشمالي من كوكب المريخ المعروف باسم يوتوبيا بلانيتيا.

وإذا نجح الهبوط سيستكشف الطواف الذي يعمل بالطاقة الشمسية سطح المريخ على مدى 90 يوما وسيدرس تربته ويبحث عن مؤشرات على حياة قديمة، بما في ذلك أي مياه وثلوج تحت سطحه.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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