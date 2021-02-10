تقرير أممي يكشف سرقة قراصنة من كوريا الشمالية أكثر من 300 مليون دولار من المبادلات الرقمية

سرقت كوريا الشمالية خلال الأشهر الماضية أكثر من 300 مليون دولار رقمية عبر هجمات إلكترونية، بهدف تمويل برامجها الصاروخية والنووية المحظورة، وفق ما بيّن تقرير سري للأمم المتحدة. كما تهدف عمليات القرصنة، التي جرت بين عامي 2019 و2020، إلى إيجاد مصادر تمويل في ظل العقوبات المفروضة على البلاد.

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كشف تقرير أممي سري أن كوريا الشمالية أن هجمات إلكترونية قادتها كوريا الشمالية نجحت في سرقة أكثر من 300 مليون دولار من المبادلات المالية الرقمية.

وقال خبراء الأمم المتحدة في التقرير إنهم حققوا بقرصنة في أيلول/سبتمبر لمبادلات مالية إلكترونية انتهت بسرقة مبلغ 281 مليون دولار. وسرقت 23 مليون دولار بعد شهر من ذلك في عملية قرصنة ثانية.

وأورد التقرير الذي أعدته مجموعة خبراء مكلفين مراقبة تطبيق العقوبات ضد بيونغ يانغ، أن "إجمالي سرقات البضائع الافتراضية التي ارتكبتها البلاد بين 2019 وتشرين الثاني/نوفمبر 2020 يصل إلى 316,4 مليون دولار" بحسب دولة عضو في الأمم المتحدة.

وجرت قرصنة مؤسسات مالية وبورصات بهدف تمويل تطوير البرامج الصاروخية والنووية الكورية الشمالية، بحسب ما أفاد التقرير الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الفرنسية. وتمّت سرقة غالبية المبلغ في عمليتين ارتكبتا أواخر 2020.

شبكة كورية من قراصنة الإنترنت

وقامت كوريا الشمالية بتعبئة آلاف القراصنة الإلكترونيين لاستهداف شركات ومؤسسات في كوريا الجنوبية وأماكن أخرى في العالم.

وتشمل مهمتهم أيضا إيجاد مصادر دخل تعوض بيونغ يانغ عن خسائرها بسبب العقوبات المفروضة عليها على خلفية برنامجها الصاروخي النووي.

وقال التقرير "يظهر تحليل أولي للأساليب المستخدمة في الهجوم والوسائل التي استخدمت لاحقا لتبييض العائدات غير المشروعة وجود صلة قوية بكوريا الشمالية".

وسلط الضوء على قدرات القرصنة في كوريا الشمالية في العام 2014، حينما اتهمت بيونغ يانغ بشن هجوم على شركة "سوني" انتقاما من إنتاجها فيلم "المقابلة" الذي يهزأ من كيم جونغ أون.

ويشتبه في أن بيونغ يانغ قامت أيضا بسرقة 81 مليون دولار في 2016 من مصرف بنغلادش المركزي، و60 مليونا في 2017 من بنك الشرق الأقصى الدولي في تايوان.

وكثف القراصنة هجماتهم أيضا على منصات تبادل عملة بتكوين الافتراضية التي تواصل قيمتها الارتفاع.

انسداد المفاوضات

ووصلت المفاوضات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية إلى حائط مسدود منذ فشل قمة هانوي في 2019 لعدة أسباب منها الفشل في الاتفاق على التنازلات التي ستقدمها كوريا الشمالية مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.

وعرض الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لا سيما في عرضين عسكريين في تشرين الأول/أكتوبر وكانون الثاني/يناير، أنواعا جديدة من الصواريخ وأعرب عن رغبته تعزيز الترسانة النووية للبلاد.

فرانس24/ أ ف ب

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