بورما: النظام العسكري يعفو عن أكثر من 23 ألف سجين والمظاهرات مستمرة

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ناشطون يشاركون في احتجاج على الانقلاب العسكري في ميانمار خارج جامعة الأمم المتحدة في طوكيو في 12 شباط/فبراير 2021.

دعى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قادة الانقلاب العسكري في بورما إلى الإفراج الفوري عن رئيسة الحكومة المدنية أونغ سان سو تشي. وكان النظام العسكري قد أفرج عن أكثر من 23 ألف سجين الجمعة، بعد أسبوع على اعتقالات جديدة طالت حلفاء للزعيمة المخلوعة أونغ سان سو تشي ومسؤولين آخرين. وتستمر التعبئة ضد الانقلاب الجمعة مع خروج مئات آلاف المتظاهرين إلى الشوارع بالرغم من التوقيفات الجديدة التي أمر بها المجلس العسكري.

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تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الجمعة قرارا يدين الانقلاب العسكري في بورما ويدعو إلى الإفراج الفوري عن رئيسة الحكومة المدنية أونغ سان سو تشي.

ويدعو القرار الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفيا" و"إعادة السلطة للحكومة المنتخبة"، لكنه لا يذكر فرض عقوبات.

وأمر النظام العسكري في بورما بالإفراج عن أكثر من 23 ألف سجين الجمعة، بعد أسبوع على اعتقالات جديدة طالت حلفاء للزعيمة المخلوعة أونغ سان سو تشي ومسؤولين آخرين.

وتُعتبر حالات العفو الجماعي أمرا شائعا في تواريخ محلية مهمة، والهدف منها تخفيف الضغط عن السجون المكتظة في البلاد.

وجاء في صحيفة "غلوبال نيو لايت أوف ميانمار" التابعة للدولة، أن "مجلس إدارة الدولة (...) ألغى عقوبة 23314 سجينا في السجون والمعسكرات"، مستخدمة الاسم الرسمي للإدارة العسكرية الجديدة.

وذكر بيان منفصل أنه سيتم أيضا إطلاق سراح 55 سجينا أجنبيا آخرين. ووقع كلا الأمرين قائد المجلس العسكري مين أونغ هلاينغ. ولم تُذكر تفاصيل إضافية تتعلق بالإفراج عن هؤلاء.

لغة الترهيب

واستخدم المجلس العسكري لغة الترهيب ضد المحتجين على الانقلاب، واستخدم الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والأعيرة المطاطية، وقد وردت تقارير عن استخدام الرصاص الحي.

وأطاح الانقلاب في بورما سو تشي التي كانت حتى الأول من شباط/فبراير الحاكمة الفعلية للبلاد.

وتم توقيفها مع عشرات من الأعضاء الآخرين في حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، بما في ذلك الرئيس وين ميينت، ما أنهى عقدا من الحكم المدني وأثار إدانة دولية.

فرانس24/ أ ف ب

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