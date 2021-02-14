زلزال بقوة 7,3 درجات يضرب شمال شرق اليابان ويسقط عشرات الجرحى وسط حالة من الذعر بين السكان

تسبب الزلزال الذي ضرب شمال شرق اليابان في أضرار مادية كبيرة وخلف عشرات الجرحى. 14 شباط/ فبراير 2021.

عاشت اليابان لحظات من الذعر ليل السبت الأحد بعد أن ضرب زلزال بلغت قوته 7,3 درجات قبالة فوكوشيما شمال شرق البلاد، المنطقة التي شهدت زلزالا مدمرا قبل حوالي عشر سنوات. ولم يتم الإبلاغ عن وفيات أو أضرار مادية كبيرة صباح الأحد فيما توقفت حركة القطارات في مناطق واسعة شمال شرق البلاد. وتجدر الإشارة إلى أنه لم يتم رصد أي خلل في محطات الطاقة النووية في المناطق المتضررة.

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أصيب أكثر من 100 شخص وتوقفت حركة القطارات في مناطق واسعة بشمال شرق اليابان الأحد بعد أن هز زلزال قوي المنطقة نفسها التي ضربها زلزال فوكوشيما قبل نحو عشر سنوات.

وفي وقت كان نحو مليون منزل بدون كهرباء بعد الهزة الأولى التي حدثت يوم السبت بعيد الساعة 23,00 بالتوقيت المحلي (14,00 بتوقيت غرينتش)، عاد التيار الكهربائي بنسبة 100% تقريبا صباح الأحد.

وأدى الزلزال الذي بلغت قوته 7,3 درجات ووقع قبل منتصف ليل السبت بقليل إلى تصدع الجدران وتحطم النوافذ، كما تسبب في حدوث انهيار أرضي في فوكوشيما التي تعد أقرب المناطق لمركز الزلزال. كما اهتزت المباني في العاصمة طوكيو الواقعة على بعد مئات الكيلومترات.

ولم يتم رصد أي خلل في محطات الطاقة النووية في المناطق المتضررة، وهي المناطق نفسها التي ضربها في 11 آذار/مارس 2011 زلزال قوته 9 درجات مصحوبا بموجة مد عملاقة، خلّفا 18 ألف قتيل ومفقود وألحقا أضرارا بالغة بمحطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية.

وتم تعليق خطوط القطار السريع في شمال اليابان الأحد، لإتاحة الوقت لتفحص حالة بنيته التحتية.

وقدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية في البداية قوة الزلزال بـ 7,1 درجة، قبل أن تعدلها بعد بضع ساعات. ووفقا للوكالة فإن هذا الزلزال يُعتبر هزة ارتدادية لزلزال 11 اذار/مارس 2011.

توخي الحذر الشديد

وحضت السلطات اليابانية السكان على "توخي الحذر الشديد"، محذرة من احتمال حدوث مزيد من الهزات الارتدادية الكبرى في الأيام المقبلة، ومن أن مخاطر الانهيارات الأرضية ستزداد مع هطول الأمطار المتوقع يوم الاثنين في المنطقة.

وواصلت الحكومة الأحد تقييم الخسائر في الأرواح. وقال المتحدث باسم الحكومة كاتسونوبو كاتو إن أفرادا من قوات الدفاع الذاتي اليابانية تم إرسالهم إلى المناطق المتضررة لتوزيع المياه وأمور أخرى، حيث لم يعد بإمكان حوالي 4800 أسرة الحصول على المياه الجارية. وأضاف كاتو أن أكثر من 250 شخصا لجأوا إلى مراكز الإجلاء ليلا، لكن معظمهم عادوا الآن إلى منازلهم.

ويقع مركز الزلزال على عمق 60 كيلومترا في المحيط الهادي ونحو 60 كيلومترا من ساحل فوكوشيما، وفقا لوكالة الأرصاد الجوية.

وقال ماسامي ناكاي، المسؤول البلدي في سوما وهي مدينة صغيرة في فوكوشيما "كنت في المنزل (...) كانت الهزة قوية لدرجة أنني خشيت حقا على سلامتي".

وقال رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا إن حكومته ستعقد اجتماعا الأحد الساعة التاسعة صباحا، حسب وكالة أنباء كيودو.

وأعلنت شركة "تيبكو" المشغلة لمحطة فوكوشيما دايشي النووية التي سبق أن تضررت بشدة في آذار/مارس 2011، أنها ترصد تأثير الزلزال على منشآتها.

وتوجه سوغا إلى مكتبه فيما شكلت الحكومة خلية خاصة لمتابعة تطور الوضع في المناطق المتضررة، بحسب ما ذكرت قناة "إن إتش كاي" العامة.

وتقع اليابان عند "حزام النار" بالمحيط الهادئ، وهي منطقة تشهد نشاطا زلزاليا كثيفا يمتد من جنوب شرق آسيا ويشمل حوض المحيط الهادئ. وفي أيلول/سبتمبر 2018، هز زلزال بلغت قوته 6,6 درجات جزيرة هوكايدو، ما تسبب في انهيارات أرضية وانهيار منازل ومقتل أكثر من 40 شخصا.

فرانس24/ أ ف ب

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