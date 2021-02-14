سلطات بنغلادش تنقل دفعة جديدة من اللاجئين الروهينغا إلى جزيرة نائية رغم الانتقادات

أفراد من البحرية البنغلاديشية يساعدون طفلاً لاجئًا من الروهينغا على النزول من سفينة تابعة للبحرية عند وصولهم إلى جزيرة بهاسان شار في منطقة نواكالي، بنغلاديش، 29 ديسمبر/ كانون الأول 2020.

قررت بنغلادش نقل ما بين ثلاثة آلاف إلى أربعة آلاف لاجئ من مسلمي الروهينغا إلى جزيرة نائية في خليج البنغال خلال اليومين المقبلين على الرغم من المخاوف المتعلقة بمخاطر العواصف والفيضانات التي تجتاح تلك الجزيرة. وتصر بنغلادش على أن عملية نقل الروهينغا طوعية لكن البعض من المجموعة الأولى التي تم نقلها تحدثوا عن إجبارهم على ذلك.

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أعلنت سلطات بنغلادش الأحد أنها ستبدأ في نقل ما بين ثلاثة آلاف و أربعة آلاف لاجئ من مسلمي الروهينغا إلى جزيرة نائية في خليج البنغال خلال اليومين المقبلين على الرغم من المخاوف المتعلقة بمخاطر العواصف والفيضانات التي تجتاح تلك الجزيرة.

ونقلت داكا نحو سبعة آلاف شخص إلى جزيرة بهاسان شار منذ أوائل ديسمبر من المخيمات على الحدود مع ميانمار المجاورة ذات الأغلبية البوذية حيث يعيش أكثر من مليون لاجئ في أكواخ متداعية على سفوح التلال.

وقال الكومودور البحري راشد ستار من الجزيرة إنه سيتم نقل اللاجئين الروهينغا إلى بهاسان شار بحرا يومي الاثنين والثلاثاء.

وتقول بنغلادش إن عملية نقل الروهينغا طوعية لكن البعض من المجموعة الأولى التي تم نقلها تحدثوا عن إجبارهم على ذلك.

ورفضت الحكومة مخاوف بشأن سلامة اللاجئين في هذه الجزيرة وأشارت إلى قيامها ببناء تحصينات ضد الفيضانات بالإضافة إلى تسكين 100 ألف شخص وبناء مستشفيات ومراكز للأعاصير. وتقول أيضا إن الاكتظاظ الشديد في مخيمات اللاجئين يؤدي إلى جرائم.

وتعرضت بنغلادش لانتقادات بسبب عدم تشاورها مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وهيئات إغاثة أخرى بشأن نقل اللاجئين.

فرانس24/ رويترز

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