بورما: مظاهرات جديدة ضد الانقلاب في ظل المخاوف من تصاعد العنف

سارت مظاهرات جديدة الأربعاء شارك فيها آلاف البورميين رفضا للانقلاب العسكري في البلاد مطالبين المجموعة العسكرية بالتخلي عن السلطة والإفراج عن أونغ سان سو تشي.

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شهدت بورما الأربعاء مظاهرات جديدة شارك فيها آلاف الأشخاص في شوارع رانغون ضد المجموعة العسكرية على الرغم من المخاوف التي عبرت عنها الأمم المتحدة من تصاعد العنف في البلاد بعد معلومات عن نشر قوات من الجيش في المدينة.

واتجه المتظاهرون باتجاه وسط العاصمة الاقتصادية للبلاد تلبية للدعوة إلى مظاهرة حاشدة الأربعاء لحث المجموعة العسكرية على إعادة السلطة والمطالبة بالإفراج عن أونغ سان سو تشي.

وشدد أحد الطلاب المشاركين في المظاهرات لوكالة الأنباء الفرنسية على ضرورة "المكافحة حتى النهاية وإظهار وحدتنا وقوتنا لإنهاء النظام العسكري"، داعيا الناس إلى "النزول الى الشوارع" بكثافة.

وفي محاولة لمنع قوات الأمن من الانتشار، قطع المتظاهرون محاور طرق عدة بالسيارات، مدعين أنها تعطلت. وذكر صحافيو وكالة الأنباء الفرنسية أنهم لم يُلاحظوا انتشارا للجنود والمدرعات في الوقت الحالي.

وفي وقت سابق، أعلن مقرر الأمم المتحدة توم أندروز أنه يخشى تجدد العنف بعدما أبلغ بإرسال قوات "من المناطق المحيطة" برانغون إلى المدينة.

فرانس24/أ ف ب

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