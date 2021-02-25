أرمينيا: رئيس الحكومة يعتبر بيان الجيش المطالب باستقالته محاولة انقلاب

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أعلن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان الخميس أن إعلان القوات المسلحة الذي يطالبه بالاستقالة يصل إلى حد محاولة انقلاب عسكري. وعلى إثر ذلك، قام باشينيان بإقالة رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة. وكانت وكالة إنترفاكس للأنباء قد ذكرت أن القوات المسلحة في أرمينيا طالبت في بيان باستقالة باشينيان وحكومته.

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وصف رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان الخميس إعلان القوات المسلحة الذي يطالبه بالاستقالة بأنه محاولة انقلاب عسكري.

إلى ذلك، قام باشينيان بإقالة رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، ودعا أنصاره إلى التجمع في وسط العاصمة يريفان.

وكانت وكالة إنترفاكس للأنباء قد ذكرت أن القوات المسلحة في أرمينيا طالبت في بيان باستقالة باشينيان وحكومته.

ويواجه باشينيان احتجاجات ودعوات إلى الاستقالة بعد ما وصفها معارضوه بإدارة كارثية للصراع الدامي الذي استمر ستة أسابيع بين أذربيجان والقوات المنحدرة من أصل أرميني في إقليم ناغورني قره باغ العام الماضي.

فرانس24/رويترز

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