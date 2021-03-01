بورما: توجيه اتهامين جديدين لأونغ سان سو تشي وسط تواصل الاحتجاجات الدامية

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باتت زعيمة بورما أونغ سان سو تشي متهمة باتهامين جديدين، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن محامية. وكانت رئيسة الحكومة السابقة التي انقلب عليها الجيش ملاحقة في البدء بتهمتين أخريين بعد توقيفها. وشهدت البلاد الأحد اليوم الأكثر دموية منذ بدء الاحتجاجات ضد الانقلاب، وقتل في المظاهرات خمسة أشخاص برصاص قوات الأمن.

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تواجه الزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي التي أطاحها بها الجيش في انقلاب عسكري، اتهامان جديدان. إذ باتت ملاحقة أيضا بتهمة انتهاك قانون متعلق بالاتصالات و"التحريض على اضطرابات عامة"، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن المحامية ناي تو.

وسبق أن وجهت إلى أونغ سان سو تشي المحتجزة من دون القدرة على الاتصال بأي طرف منذ اعتقالها، تهمتا استيراد أجهزة اتصال لاسلكية بطريقة غير قانونية وخرق تدابير احتواء فيروس كورونا. ولم تشاهد سو تشي علنا منذ اعتقالها في العاصمة نايبيداو مع بدء الانقلاب.

اليوم الأكثر دموية

وصعدت المجموعة العسكرية الحاكمة استخدامها للقوة خلال عطلة نهاية الأسبوع ضد الاحتجاجات الضخمة، التي تطالبها بالتخلي عن السلطة وإطلاق سراح أونغ سان سو تشي.

وقتلت قوات الأمن ستة أشخاص الأحد اليوم الأكثر دموية في الاحتجاجات ضد النظام العسكري الجديد في البلاد منذ توليه السلطة في الأول من شباط/فبراير، وفق ما أعلن مسعفون ونائب سابق.

وتعرض صحافي على الأقل كان يوثق اعتداءات القوات الأمنية الأحد على المتظاهرين للضرب واعتقل في مدينة ميتكيينا في شمال بورما، بحسب موقع "ذي 74 ميديا" الإخباري المحلي. وأصيب مراسل آخر برصاص مطاطي أثناء تغطيته احتجاجا في وسط مدينة بياي.

وتم توقيف أكثر من 850 شخصا وتوجيه اتهامات لهم وإدانتهم منذ انقلاب الأول من شباط/فبراير، بحسب "رابطة مساعدة السجناء السياسيين".

لكن من المتوقع أن ترفع حملة القمع التي جرت نهاية الأسبوع هذا العدد بشكل كبير إذ أفادت صحف حكومية بحصول المئات من عملية توقيف يوم السبت وحده.

واندلعت موجة من الإدانات الدولية للانقلاب. فقد نددت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وقوى كبرى أخرى بالعنف ضد المتظاهرين، وطالبت المجموعة العسكرية بالتخلي عن السلطة.

فرانس24/أ ف ب

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