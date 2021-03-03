بورما: مقتل ستة متظاهرين على الأقل برصاص قوات الأمن خلال احتجاجات على الانقلاب العسكري

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متظاهرون مطالبون بالديمقراطية في رانغون في 2 آذار/مارس 2021.
متظاهرون مطالبون بالديمقراطية في رانغون في 2 آذار/مارس 2021. © أ ف ب
نص : فرانس24 تابِع
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قتل ستة متظاهرين من المطالبين بالديمقراطية في بورما الأربعاء، برصاص قوات الأمن التي تواصل قمع معارضي الانقلاب العسكري بعنف، وفقا لمصادر طبية.

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قتل ستة متظاهرين من المطالبين بالديمقراطية الأربعاء في بورما برصاص قوات الأمن التي تواصل قمع معارضي الانقلاب بعنف، كما أفادت مصادر طبية.

وقال أحد رجال الإسعاف: "استلم فريقي جثث ثلاثة رجال وامرأة" في مونيوا في وسط البلاد. وأكدت مصادر طبية أخرى لوكالة الأنباء الفرنسية هذه الوفيات. كما قتل متظاهران آخران في ماندالاي بحسب طبيب في المستشفى الذي نقلا إليه.

 

فرانس24/ أ ف ب

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