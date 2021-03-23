أستراليا: إجلاء مزيد من السكان مع استمرار أسوأ فيضانات تشهدها البلاد منذ 50 عاما

أصدرت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية الأسترالية تحذيرات من فيضانات في جميع ولايات البلاد باستثناء واحدة، والتي تعد الأسوأ في تاريخ أستراليا منذ خمسين عاما. كذلك أمرت السلطات بإجلاء 22 ألف شخص من منازلهم، لينضموا إلى 18 ألفا تم إجلاؤهم بالفعل.

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أصدرت السلطات الأسترالية الثلاثاء تحذيرات جديدة من الفيضانات وكذلك أوامر إجلاء بعد أنهطلت الأمطار الغزيرة مجددا على مناطق عدة في البلاد لتغمر المنازل والطرق وتغرق الماشية في أسوأ فيضانات تشهدها البلاد منذ نحو نصف قرن.

ونشرت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية عدة تحذيرات في جميع ولايات ومناطق البلاد باستثناء واحدة، الأمر الذي يؤثر على نحوعشرة ملايين من السكان البالغ عددهم نحو 25 مليونا.

وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون للصحافيين "وضع الأمطاروالفيضانات ما زال صعبا للغاية".

ولم ترد تقارير عن وفيات بسبب حالة الطقس لكن خدمات الطوارئأنقذت الآلاف في الأيام القليلة الماضية. وأصدرت السلطات أوامر بإجلاء نحو 22 ألفا من السكان لينضموا إلى قرابة 18400 أجلتهم بالفعل.

وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي جسورا غمرتها المياه بالكامل وحيوانات تقطعت بها السبل ومنازل غارقة في نيو ساوثويلز الولاية الأكثر سكانا والأشد تضررا.

ومن المتوقع أن يبدأ الطقس في التحسن الأربعاء لكن المسؤولين حذروا المتضررين من العودة لديارهم على الفور إذ تتسببت الأمطار المستمرة في زيادة مناسيب المياه في الأنهار.

فرانس24/ رويترز

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