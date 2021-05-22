الرئيس الأمريكي يعترف أنه من الصعب إقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن أسلحتها النووية

الرئيسان الأمريكي جو بايدن والكوري الجنوبي مون جاي إن خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، 21 أيار/مايو 2021.

صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال مؤتمر صحافي جمعه بنظيره الكوري الجنوبي مون جاي إن الجمعة، أنه ليست لديه "أوهام" حيال إمكانية إقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن أسلحتها النووية، معترفا بصعوبة هذا الملف. وجدد بايدن التزامه بأمن سول، وأعلن تعيين الدبلوماسي المخضرم سونغ كيم مبعوثا خاصا إلى بيونغ يانغ.

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اعترف الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة عقب لقائه بنظيره الكوري الجنوبي مون جاي-إن في البيت الأبيض بأن إقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن ترسانتها النووية لن يكون سهلا، مشددا في الوقت نفسه على التزام واشنطن بأمن سول.

وقال بايدن خلال مؤتمر صحافي مشترك مع مون إنه "لا أوهام لدينا حول مدى صعوبة هذا الأمر، على الإطلاق. الإدارات الأربع الماضية لم تحقق هذا الهدف. إنه هدف صعب للغاية".

كما أعلن الرئيس الأمريكي أنه عين الدبلوماسي المخضرم سونغ كيم، السفير الأمريكي السابق في سول، مبعوثا خاصا له إلى بيونغ يانغ.

وفي مواجهة كل من كوريا الشمالية التي تمتلك السلاح النووي والصين التي تزداد جرأتها يوما بعد يوم في تحدي جيرانها والولايات المتحدة أيضا، شدد بايدن على إيمانه بالتحالفات التقليدية لبلاده.

ووصف الرئيس الأمريكي الشراكة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بأنها "محور للسلام والأمن"، ووعد بـ"مقاربة مشتركة" للملف الكوري الشمالي.

وقال بايدن إنه ناقش مع نظيره الكوري الجنوبي خلال محادثاتهما في البيت الأبيض "حرية الملاحة" البحرية الدولية في بحر الصين الجنوبي، وكذلك "السلام والاستقرار" حول تايوان.

وتعتبر بكين تايوان جزءا لا يتجزأ من الأراضي الصينية وقد توعدت مرارا باستعادة الجزيرة بالقوة إذا لزم الأمر.

من جهته وصف مون إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بأنه "المهمة المشتركة الأكثر إلحاحا".

والمفاوضات بين واشنطن وبيونغ يانغ متوقفة منذ فشلت القمة الثانية بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون في هانوي في شباط/فبراير 2019.

ومنذ تولي بايدن السلطة في كانون الثاني/يناير أكد البيت الأبيض أن هدفه ما زال "إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل".

فرانس24/ أ ف ب

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