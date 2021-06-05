الهند: علماء يحذرون من عدوى سلالة "دلتا" الجديدة لفيروس كورونا ويدعون "لتحرك عالمي"

امرأة في حالة صدمة بعد رؤية جثة ابنها الذي توفي جراء الإصابة بفيروس كورونا. نيودلهي، الهند في 12 مايو /أيار 2021.

دعا علماء في الهند إلى تحرك عالمي لاحتواء انتشار سلالة "دلتا" لفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في بلادهم. وأشاروا إلى أن هذه السلالة الشديدة العدوى تصيب بشكل أكبر المرضى السابقين بالفيروس أو الذين لم يكملوا مراحل التطعيم. وانتشرت هذه السلالة في أكثر من 50 دولة منها بريطانيا التي حذر رئيس وزرائها بوريس جونسون من أن انتشارها السريع قد يؤثر على إعادة فتح الاقتصاد.

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أكد علماء في الهند أن سلالة "دلتا" لفيروس كورونا التي اكتشفت لأول مرة في بلادهم، شديدة العدوى، وتهدد أكثر من سبق إصابته بالمرض أو من لم يكمل التطعيم ضد الوباء. ودعوا إلى تحرك عالمي لاحتواء انتشار هذه السلالة.

وأوضحت لجنة لهؤلاء العلماء، تعمل لحساب الحكومة، في تقرير نُشر الجمعة أن سلالة فيروس قد يتأثر بها من سبق له الإصابة بالمرض أو من لم يتلق جرعة التطعيم كاملة.

وقال باحثون باتحاد علم الوراثة (سارس-كوف-2) والمركز الوطني لمكافحة الأمراض إن السلالة تنقل العدوى بنسبة تزيد 50 بالمئة عما تنقله سلالة فيروس كورونا المكتشفة في بريطانيا.

وحذروا من أن "الإصابات السابقة... والتطعيمات الجزئية لا تشكل عقبات كافية في انتشارها، كما حدث في دلهي، وهناك حاجة لتحرك قوي فيما يخص الصحة العامة على مستوى العالم لاحتوائها".

سلالة تنتشر في 50 دولة

وانتشرت هذه السلالة في أكثر من 50 دولة منها بريطانيا التي حذر رئيس وزرائها بوريس جونسون من أن انتشارها السريع قد يؤثر على إعادة فتح الاقتصاد.

وانخفضت الإصابات باطراد في المدن الهندية الكبرى في الأسابيع الماضية، لكن المناطق الريفية لا تزال تواجه موجة ثانية بالغة الخطورة من العدوى.

وحذر خبراء من أن البلاد في حاجة لتسريع وتيرة التطعيم للحيلولة دون زيادة الإصابات مستقبلا بين السكان الذين يتجاوز عددهم 1.3 مليار نسمة.

وأعلنت الهند الجمعة تسجيل 132364 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في حين زادت الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس بواقع 2713.

وقالت وزارة الصحة إن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 28.6 مليون وعدد الوفيات 340702.

فرانس24/ رويترز

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