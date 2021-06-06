أفغانستان: مقتل 11 شخصا في انفجار لغم أرضي والسلطات تحمل المسؤولية لحركة طالبان

قُتل 11 مدنيا على الأقل بينهم أطفال السبت في انفجار لغم أرضي بعربتهم شمال أفغانستان فيما اتهمت السلطات حركة طالبان بالمسؤولية عن الهجوم. ويأتي الحادث قبل ساعات من اجتماع زعماء كبار من طالبان بمسؤولين من الأمم المتحدة في قطر لبحث عملية السلام الأفغانية، وأمن الدبلوماسيين والعاملين في الوكالات الإنسانية بأفغانستان.

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أعلن مسؤولون حكوميون في أفغانستان الأحد مقتل 11 مدنيا على الأقل، منهم أطفال، في انفجار لغم أرضي بمركبتهم في شمال أفغانستان متهمين حركة طالبان بزرع اللغم.

وقال حسام الدين شمس حاكم إقليم بادغيس الواقع بشمال البلاد إن 11 راكبا، منهم ثلاثة أطفال، قتلوا في الانفجار أمس السبت وهم في طريقهم إلى مدينة قلعه نو.

واستهدفت قنابل على جانب الطرق وقنابل مغناطيسية صغيرة تُثبت أسفل المركبات وهجمات أخرى أفراد الأمن وقضاة ومسؤولين بالحكومة ونشطاء بالمجتمع المدني وصحفيين خلال الشهور الأخيرة بأفغانستان.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع أمس السبت قبل ساعات من اجتماع زعماء كبار من طالبان بمسؤولين من الأمم المتحدة في قطر لبحث عملية السلام الأفغانية، وأمن الدبلوماسيين والعاملين في الوكالات الإنسانية بأفغانستان.

وذكر متحدث باسم طالبان في بيان على تويتر أن شير محمد عباس ستانيكزاي، نائب رئيس المكتب السياسي لطالبان، "أكد مجددا في الاجتماع الالتزام القوي تجاه عملية السلام الأفغانية".

ورغم تأكيد وفد طالبان الحفاظ على سلامة كل موظفي وكالات الأمم المتحدة المعنية وغيرهم من الدبلوماسيين المتمركزين في أفغانستان، اتهم مسؤولون أفغان الحركة بالهجوم المستمر على قوات الحكومة والمدنيين بهدف بسط سيطرتها الكاملة على عدة أقاليم.

فرانس24/ رويترز

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