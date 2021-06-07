مقتل 30 شخصا على الأقل إثر حادث تصادم قطارين في جنوب باكستان

قوات باكستانية وعمال إنقاذ في موقع اصطدام قطارين في غوتكي بباكستان في 7 يونيو/حزيران 2021.

قتل ما لا يقل عن 30 شخصا وجرح العشرات الاثنين في تصادم قطارين جنوب باكستان، حسبما أفادت الشرطة ومصادر محلية أضافت بأن أشخاص عدة لا يزالون عالقين وأن فرق الإسعاف تنشط في موقع الحادث. وأظهرت صور لشهود عيان حطاما معدنيا وعدة قاطرات خضراء منقلبة، فيما دعا رئيس الوزراء عمران خان إلى فتح تحقيق شامل في الحوادث المتكررة في القطاع.

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لقي 30 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب العشرات بجروح الاثنين إثر حادث قطار في جنوب باكستان، حسبما أفادت الشرطة.

وأفاد مسؤول في قطاع السكك الحديد الباكستانية أن القطار القادم من كراتشي خرج عن سكته قرب داهاركي في شمال إقليم السند، واصطدم بقطار آخر قادم في الاتجاه المعاكس.

كما أشار عمر طفيل المسؤول في شرطة داهاركي إلى مقتل 30 شخصا على الأقل في الحادث وفق حصيلة أولية مثبتة.

مداخلة مراسل فرانس24 في باكستان 03:35

ويربط قطار "ملت إكسبرس" الذي خرج عن سكته بين ميناء كراتشي وسارغودا.

وتعليقا على الحادث، قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في تغريدة على تويتر، إنه تحت وقع الصدمة مشيرا إلى طلبه من السلطات تقديم الدعم للمصابين وأسر الضحايا وفتح تحقيق شامل في مثل هذه الحوادث.

Shocked by the horrific train accident at Ghotki early this morning leaving 30 passengers dead. Have asked Railway Minister to reach site & ensure medical assistance to injured & support for families of the dead. Ordering comprehensive investigation into railway safety faultlines — Imran Khan (@ImranKhanPTI) June 7, 2021

وفي نفس السياق، صرح مسؤول في السكك الحديد "قتل عدة أشخاص ولا يزال عديدون آخرون عالقين في الداخل"، مضيفا أن فرق الإسعاف تنشط في الموقع. كما أظهرت صور التقطت بواسطة هواتف نقالة حطاما معدنيا وعدة قاطرات خضراء منقلبة.

وعادة ما تحصل حوادث قطارات في باكستان حيث تعود شبكة السكك الحديد الواسعة والقطارات إلى حقبة الاستعمار البريطاني.

كما تعاني الشبكة الممتدة على آلاف الكيلومترات من الإهمال منذ عقود بسبب "الفساد" وسوء الإدارة ونقص الاستثمار في هذا القطاع.

فرانس24/ أ ف ب

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