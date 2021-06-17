شرطة هونغ كونغ تعتقل خمسة من مسؤولي صحيفة "آبل ديلي" المؤيدة للديمقراطية

ضباط شرطة من إدارة الأمن القومي يقتادون نائب رئيس تحرير آبل دايلي من مقر مكتبة في هونغ كونغ، الصين، 17 يونيو/ حزيران 2021.

في عملية مداهمة هي الثانية خلال أقل من عام لقاعة تحرير الصحيفة اليومية المؤيدة للديمقراطية "آبل ديلي"، اعتقلت شرطة هونغ كونغ الخميس خمسة مسؤولين في الصحيفة بينهم رئيس التحرير. وأدانت لندن الاعتقالات منددة باستخدام الصين قانون الأمن القومي لمهاجمة "الأصوات المعارضة" في هونغ كونغ. فيما عبرت الولايات المتحدة من جانبها، عن رفضها "الشديد" لعمليات التوقيف، داعية السلطات إلى "التوقف عن مهاجمة وسائل الإعلام الحرة والمستقلة".

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للمرة الثانية في أقل من عام، داهمت شرطة هونغ كونغ الخميس مقر الصحيفة اليومية "آبل ديلي" المؤيدة للديمقراطية واعتقلت خمسة مسؤولين بينهم رئيس تحريرها. وأثارت هذه الخطوة غضبا دوليا إذ اتهمت لندن الصين باستخدام قانون الأمن القومي لمهاجمة "الأصوات المعارضة" في هونغ كونغ. كما نددت الولايات "بشدة" بعمليات التوقيف، داعية السلطات إلى "التوقف عن مهاجمة وسائل الإعلام الحرة والمستقلة".

"حرية الصحافة من بين الحقوق التي تعهدت الصين بحمايتها"

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب على تويتر إن "حرية الصحافة من بين الحقوق التي تعهدت الصين بحمايتها" بموجب الاتفاق الذي أبرم عام 1997 لتسليم المستعمرة البريطانية السابقة إلى بكين، داعيا الأخيرة إلى "احترامه".

وتشكل هذه الاعتقالات باسم قانون الأمن القومي الصارم، الضربة الأخيرة ضد صحيفة قطب الإعلام جيمي لاي المسجون حاليا لمشاركته في بعض التظاهرات المؤيدة للديمقراطية في 2019.

وشارك أكثر من 500 شرطي في ساعة مبكرة من صباح الخميس في عملية الدهم المرتبطة، حسب الشرطة، بمقالات نشرتها الصحيفة "تدعو إلى فرض عقوبات" على هونغ كونغ والقادة الصينيين.

وكانت هذه المرة الأولى التي يؤدي فيها مضمون مقال إلى اعتقالات بموجب قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين العام الماضي.

بعد اعتقال مسؤوليها، حذرت الصحيفة من أن حرية الصحافة "تكاد تنهار" في هونغ كونغ. وقالت للقراء في رسالة مكتوبة على تطبيقها إن "آبل ديلي تتعرض لقمع مركز من قبل النظام"، مؤكدة أن أعضاءها مصممون على الاستمرار.

ووصفت نقابة صحافيي "آبل ديلي" عملية الدهم بأنها "انتهاك غير مبرر لحرية الصحافة" و"تدل على كيفية تنامي سلطة الشرطة في إطار القانون".

وقالت الشرطة في بيان إنّ المسؤولين الخمسة أوقفوا بشبهة "التواطؤ مع دولة أجنبية أو مع عناصر خارجية بهدف تعريض الأمن القومي للخطر".

وأكّد كبير مفوضي الشرطة ستيف لي أنهم "جميعا مسؤولون في آبل ديلي، لذلك يعرفون جيدا النشاطات اليومية للمؤسسة"، موضحا أنهم "مسؤولون عن المضمون والأسلوب والقواعد في مجال نقل الأنباء".

وأعلنت الشرطة أيضا أنه تم تجميد أصول بقيمة 18 مليون دولار هونغ كونغي (مليونا يورو) لصحيفة "آبل ديلي".

وقال ستيف لي للصحافيين "تم تجميد أصول ثلاث شركات هي آبل ديلي ليمتد وآبل ديلي برينتينغ ليمتد وآبل ديلي أنتيليكت ليمتد بلغ مجموعها 18 مليون دولار" محلي. وهي المرة الأولى التي تصادر فيها أصول لمجموعة إعلامية في هونغ كونغ.

"لن أشعر بأي ندم"

كانت المدينة لعقود مركزا إقليميا للعديد من وسائل الإعلام الأجنبية. لكن في السنوات الأخيرة تراجعت في التصنيفات العالمية لحرية الصحافة.

ورفض وزير الأمن في هونغ كونغ جون لي كشف المقالات التي تنتهك قانون الأمن أو ما إذا كان الأشخاص الذين شاركوها على الإنترنت أو اشتروا الصحيفة أو أسهما يمكن أن يلاحقوا أيضًا. وقال إن "هذا لا يستهدف حرية الصحافة أو العمل الصحافي".

وأضاف "نحن نستهدف المؤامرة التي تهدد الأمن القومي والصحافيين الذين يقومون عبر عملهم بأعمال تهدد الأمن القومي".

بثّت الصحيفة عبر حسابها على موقع فيس بوك لقطات حيّة لعملية الدهم ظهر فيها عناصر من الشرطة وهم يفرضون طوقاً أمنياً حول المبنى ثم يدخلونه ويفتشون قاعة التحرير ويدققون في حواسيب الصحافيين.

وأوقف معظم مسؤولي الصحيفة في منازلهم قبل نقلهم إلى الصحيفة. واقتيد رئيس التحرير راين لو والرئيس التنفيذي شونغ كيم هونغ مقيدي الأيدي.

ونشرت المنصة الإلكترونية المؤيدة للديمقراطية "ستاند نيوز" صوراً لباب منزل تشان بوي مان مساعد رئيس التحرير، وقد تم خلعه.

وبعد انتهاء عملية الدهم، عاد الصحافيون إلى غرفة التحرير التي نهبت. وقالوا إن رجال الشرطة صادروا 38 جهاز كمبيوتر وأقراصًا صلبة ودفاتر ملاحظات.

وقال مصور في الصحيفة إن الهدف من ذلك "خلق مناخ من الرعب لجميع العاملين في صحيفة آبل ديلي". وأضاف "لكن إذا تم اعتقالي لأنني أردت نقل الحدث فلن أشعر بأي ندم".

وبعيد الإعلان عن توقيف المسؤولين الخمسة أعلنت بورصة هونغ كونغ وقف التعاملات بأسهم "نيكست ديجيتال" التي يملكها قطب الإعلام جيمي لاي.

وعلى مدى عام، تدهور المناخ السياسي بشكل كبير في المستعمرة البريطانية السابقة مع القمع المستمر للحركة المؤيدة للديمقراطية التي عبأت حشودا نزلت إلى الشوارع في 2019 ضد تدخل بكين.

فرانس24/ أ ف ب

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