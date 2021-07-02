اكتمال انسحاب القوات الأمريكية والأطلسية من قاعدة "باغرام" وتسليمها رسميا للقوات الأفغانية

© أ ف ب/أرشيف

عناصر من البحرية الأمريكية يستعدون للصعود على متن طائرة في قاعدة لشقر جاه في أفغانستان في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2014.

ذكر مسؤول أمريكي أن جميع القوات الأمريكية والأطلسية قد انسحبت من قاعدة "باغرام" الجوية الاستراتيجية في أفغانستان. فيما أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية الجمعة أن الجيش الأمريكي سلم القاعدة الواقعة على بعد خمسين كيلومترا شمال العاصمة كابول رسميا إلى القوات الأفغانية. وكانت تلك القاعدة، على مدى سنوات طويلة، مركزا للعمليات الأمريكية الاستراتيجية في البلاد في حربها ضد حركة طالبان.

إعلان اقرأ المزيد

قال مسؤول أمريكي في مجال الدفاع، طلب عدم الكشف عن اسمه، إن كل القوات الأمريكية والقوات التابعة لحلف شمال الأطلسي قد غادرت قاعدة "باغرام" الجوية الأفغانية، في مؤشر إلى أن الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية من أفغانستان بات وشيكا.

وبالفعل سلم الجيش الأمريكي قاعدة باغرام رسميا للقوات الأفغانية، حسبما أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية الجمعة، بعد مغادرة آخر القوات الأجانب المجمع الكبير في إطار انسحابها من هذا البلد.

وكتب المتحدث فؤاد أمان على تويتر "انسحبت القوات الأمريكية وقوات التحالف بالكامل من القاعدة وبالتالي ستقوم قوات الجيش الأفغاني بحمايتها واستخدامها لمحاربة الإرهاب".

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، قال المسؤول الأمريكي إن "كل قوات التحالف غادرت باغرام" من دون أن يحدد متى غادرت آخر القوات الأمريكية وجنود الحلف الأطلسي القاعدة الواقعة على بعد خمسين كيلومترا شمال كابول. ولم يوضح متى ستسلم القاعدة رسميا إلى القوات الأفغانية.

وبات الجيش الأمريكي والحلف الأطلسي في المراحل الأخيرة للانسحاب من أفغانستان بعد تدخل استمر عشرين عاما في البلاد، الذي يفترض أن ينجز في 11 أيلول/سبتمبر المقبل.

وشنت حركة طالبان هجمات متواصلة في أنحاء أفغانستان في الشهرين الأخيرين مسيطرة على عشرات الأقاليم فيما عززت قوات الأمن الأفغانية سيطرتها في محيط المدن الرئيسية.

وستشكل قدرة القوات الأفغانية على المحافظة على سيطرتها في قاعدة باغرام الجوية مسألة محورية في ضمان على أمن العاصمة كابول المجاورة ومواصلة الضغط على حركة طالبان.

وشكلت القاعدة على مدى سنوات طويلة مركزا للعمليات الأمريكية الاستراتيجية في البلاد حيث كانت الحرب الطويلة على حركة طالبان وتنظيم القاعدة المتحالف معها تشن عبر ضربات جوية خصوصا.

وعلى مر السنين استقبلت القاعدة الكبيرة مئات آلاف الجنود الأمريكيين ومن حلف شمال الأطلسي ومقاولين.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك