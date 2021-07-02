النيابة العامة الفرنسية تفتح تحقيقا بحق شركات نسيج كبرى مشتبه باستفادتها من عمل الأويغور القسري

مظاهرات مؤيدة لأقلية الأويغور المسلمة في منطقة شينجيانغ الصينية، لندن في 4 يونيو/حزيران 2021

بعد تقديم عدد من المنظمات الحقوقية المعنية بأوضاع أقلية الأويغور المسلمة بالصين شكوى مطلع شهر أبريل/نيسان الماضي، ذكر مصدر قضائي فرنسي أن النيابة العامة قد فتحت تحقيقا نهاية شهر يونيو/حزيران ضد أربع شركات نسيج كبرى يشتبه باستفادتها من عمل الأويغور القسري هناك. وتحقق النيابة في تهمة "التستر على جرائم ضد الإنسانية" بحق شركات "يونيكلو فرنسا" و"فاست ريتايلنغ" و"أنديتكس" و"إس إم سي بي" ومصنّع الأحذية الرياضية "سكيتشرز".

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فتحت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب تحقيقا نهاية حزيران/يونيو الماضي بتهمة "التستر على جرائم ضد الإنسانية" ضد أربع شركات نسيج كبرى يشتبه بأنها استفادت من العمل القسري للأويغور في الصين، وفق ما علمت وكالة الأنباء الفرنسية الخميس من مصدر قضائي.

النيابة الفرنسية تفتح تحقيقا ضد 4 شركات تجارية..ما التفاصيل؟ 03:22

فتح التحقيق في قسم "الجرائم ضد الإنسانية" القضائي إثر شكوى قدمتها مطلع نيسان/أبريل منظمات غير حكومية ضد مجموعات "يونيكلو فرنسا" و"فاست ريتايلنغ" اليابانية و"أنديتكس" (تصنع علامات زارا وبيرشكا وماسيمو دوتي) و"إس إم سي بي" ومصنّع الأحذية الرياضية (سكيتشرز).

فرانس24/ أ ف ب

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