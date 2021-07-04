مقتل 17 شخصا على الأقل في تحطم طائرة فلبينية تقل عسكريين جنوب البلاد

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تظهر صورة الملف هذه في 21 أبريل 2017 طائرة نقل تابعة للقوات الجوية الفلبينية من طراز C-130 يستخدمها الجيش الفلبيني.

تحطمت طائرة عسكرية الأحد جنوب فلبين ما أسفر عن مقتل 17 شخصا على الأقل، وكانت الطائرة تقل 92 شخصا، ووفق مصادر عسكرية فإنه تم إنقاذ 40 شخصا من بينهم. ويشار إلى أن العديد من الركاب أشخاص أنهوا للتو تدريبا عسكريا أساسيا وينقلون إلى الجزيرة التي تشهد اضطرابات في إطار فرقة عمل مشتركة لمكافحة الإرهاب في المنطقة التي يشكل المسلمون غالبية سكانها.

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قتل ما لا يقل عن 17 شخصا فيما أصيب أربعون آخرون بجروح جراء تحطم طائرة عسكرية فلبينية الأحد بعدما فشلت في الهبوط على المدرج جنوب البلاد، وفق ما أعلن وزير الدفاع الفيليبيني دلفين لورينزانا.

وتضمن بيان لوزارة الدفاع أن 92 شخصا، معظمهم من كوادر الجيش، كانوا على متن الطائرة من طراز "سي-130 هيركوليز" عندما تحطمت على جزيرة جولو في مقاطعة سولو.

وأفاد الجنرال سيريليتو سوبيانا أنه تم حتى الآن إنقاذ 40 شخصا على الأقل من الحطام المشتعل للطائرة ، التي سقطت أثناء محاولتها الهبوط على جزيرة جولو في مقاطعة سولو. وتابع قائل إن "فرق الإغاثة تعمل في الموقع حاليا ونأمل في إنقاذ المزيد من الأشخاص".

وكان العديد من ركاب الطائرة أشخاصا أنهوا للتو تدريبا عسكريا أساسيا وينقلون إلى الجزيرة التي تشهد اضطرابات في إطار فرقة عمل مشتركة لمكافحة الإرهاب في المنطقة التي يشكل المسلمون غالبية سكانها.

ويتمتع الجيش بوجود واسع في جنوب الفلبين حيث تنشط مجموعات مسلحة، بما فيها جماعة أبو سياف التي تقوم بعمليات خطف مقابل فديات.

فرانس24/ أ ف ب

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