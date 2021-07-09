مقاتلو طالبان يواصلون هجومهم في مناطق عدة ويعلنون سيطرتهم على 85 بالمئة من الأراضي الأفغانية

© أ ف ب

تصاعد الدخان من منازل خلال معارك بين قوات الأمن الافغانية ومقاتلي طالبان في مدينة قلعة نو (غرب) عاصمة ولاية بادغيس، في السابع من تموز/يوليو 2021

يواصل مقاتلو طالبان هجومهم في مناطق عدة من الأراضي الأفغانية حيث أعلنوا الخميس سيطرتهم على 85 بالمئة منها فيما تقرب القوات الأمريكية من انسحابها الكامل من البلاد. ولجأت القوات الأفغانية في الأيام القليلة الماضية لطلب الدعم من فصائل مسلحة لاستعادة بعض المناطق الحيوية والاستراتيجية خاصة الحدودية منها.

إعلان اقرأ المزيد

تواصل حركة طالبان المتشددة هجماتها في عدة مناطق في أفغانستان بموازاة الانسحاب العسكري الأمريكي حيث أعلنت أنها باتت تسيطر على 85 بالمئة من الأراضي الأفغانية، لكن لا يمكن تأكيد هذه التصريحات من مصادر مستقلة.

وقال عضو فريق مفاوضي طالبان شهاب الدين ديلاور خلال مؤتمر صحافي في موسكو إن "85 بالمئة من الأراضي الأفغانية" باتت تحت سيطرة الحركة، ومن ضمنها نحو 250 إقليما من بين 398 في البلاد.

وفي السياق الميداني ذاته استنجدت القوات الأفغانية بفصيل مسلح خاص لمساعدتها في قتالها مع متمردي حركة طالبان لاستعادة السيطرة على أجزاء من غرب البلاد منها معبر حدودي مع إيران، وفق ما قال مسؤولون محليون.

وقال مسؤول إن من المقرر أن يعقد القائد الطاجيكي المحنك إسماعيل خان، الذي يعرف بلقب أسد هرات، اجتماعا لإعداد قواته لمحاربة طالبان والدفاع عن قاعدة سلطته في هرات، وأضاف أن عددا من القادة العسكريين السابقين المناهضين لطالبان يدعمون القوات الأفغانية الواقعة تحت ضغط شديد في الدفاع عن الحدود في الغرب والشمال.

ومحمد إسماعيل خان وزير سابق نجا من هجوم نفذته طالبان عام 2009 وهو عضو رئيسي في التحالف الشمالي الذي ساعد مقاتلوه القوات الأمريكية في الإطاحة بطالبان في 2001.

للمزيد - أفغانستان: تداعيات التقدم العسكري لحركة طالبان

ولم يتسن الاتصال بمسؤولين في طالبان أو الحكومة الأفغانية للحصول على تفاصيل عن الاشتباكات العنيفة في هرات. وأكد أعضاء سياسيون بحركة طالبان لمسؤولين روس خلال زيارة لموسكو التزامهم بالسماح للسفارات الأجنبية ووكالات الإغاثة بالعمل في أفغانستان حتى بعد خروج آخر قوات أجنبية.

وكتب سهيل شاهين المتحدث باسم طالبان في تغريدة على تويتر "كل الحدود الواقعة تحت سيطرة إمارة أفغانستان الإسلامية ستبقى مفتوحة وعاملة. نؤكد للجميع أننا لن نستهدف دبلوماسيين ولا سفارات وقنصليات ولا منظمات أهلية ولا العاملين بها".

روسيا تدعو لضبط النفس

من جانبها قالت روسيا الجمعة إن حركة طالبان تسيطر على الجزء الأكبر من الحدود الأفغانية مع طاجيكستان، داعية إلى "ضبط النفس" بين المعسكرين في أفغانستان.

وفي مؤتمر صحافي قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا "نشهد تصاعدا حادا في التوتر عند الحدود الطاجيكية والأفغانية"، مشيرة إلى أن "طالبان احتلت في وقت قصير جزءا كبيرا من الأراضي الحدودية وتسيطر حاليا على حوالي ثلثي الحدود مع طاجيكستان".

وتابعت أن موسكو تحض جميع الأطراف على "ضبط النفس".

وأوضحت أن موسكو على استعداد لاتخاذ "تدابير إضافية" من أجل "منع الاعتداء" على حليفتها طاجيكستان ودعت كافة الأطراف إلى "تجنب نقل التوتر خارج البلاد".

ويتواجد وفد من طالبان في موسكو الجمعة حيث يعقد مؤتمرا صحافيا.

هذا الأسبوع فر أكثر من ألف جندي أفغاني إلى طاجيكستان بعد هجوم شنه المتمردون في شمال أفغانستان. وتعهدت السلطات الأفغانية باستعادة كافة المديريات التي استولت عليها طالبان، ونشرت مئات الكوماندوس للتصدي لهجوم المتمردين في الشمال.

وأجبرت المعارك في الشمال موسكو على إغلاق قنصليتها في مدينة مزار الشريف، عاصمة ولاية بلخ، وإحدى أكبر المدن الأفغانية قرب الحدود مع أوزبكستان.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك