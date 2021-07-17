الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021: تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في القرية الأولمبية

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سجلت اليابان أولى حالة إصابة بفيروس كورونا في القرية اليابانية بالعاصمة طوكيو، فيما تنطلق دورة الألعاب الأولمبية الصيفية بالمدنية الجمعة. وقال المدير العام لألعاب طوكيو 2020 توشيرو موتو: "جاءت نتيجة هذا الشخص إيجابية خلال فحوص القرية، لا نعرف إذا كان تلقى اللقاح أم لا". وأضاف: "سيخضع الرياضيون (في القرية) لفحوص يومية، وإذا جاءت نتيجة أحدهم إيجابية سيتم عزله".

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أعلن المنظمون اليابانيون السبت عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في القرية الأولمبية في طوكيو، قبل أسبوع من موعد انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الصيفية.

قال المتحدث باسم اللجنة المنظمة تاكايا ماسا في مؤتمر صحافي: "هناك شخص في القرية. هذه أول حالة مسجّلة داخل القرية، وتم اكتشافها عند الوصول"، دون أن يحدد ما إذا كان رياضيا أو أحد أفراد البعثات.

لكن حسب الصحف اليابانية، يتعلق الأمر بشخص أجنبي، من دون ايضاح المزيد.

من جهته، قال المدير العام لألعاب طوكيو 2020 توشيرو موتو: "جاءت نتيجة هذا الشخص إيجابية خلال فحوص القرية، لا نعرف إذا كان تلقى اللقاح أم لا. في القرية، ستكون هناك اجراءات صارمة لمكافحة كوفيد: سيخضع الرياضيون لفحوص يومية، وإذا جاءت نتيجة أحدهم إيجابية سيتم عزله".

تابع: "نحن متأكدون من أن كل الجهود ستبذل لضمان السلامة في القرية الأولمبية. المهم هو رد الفعل السريع والتأكد من حماية وسلامة كل الرياضيين".

فرانس24/ أ ف ب

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