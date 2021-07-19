السجن 20 و24 شهرا للأمريكيين اللذان ساعدا كارلوس غصن على الفرار من اليابان

أ ف ب

قضت محكمة يابانية بسجن الأمريكيين اللذان ساعدا الرئيس السابق لتحالف رينو نيسان كارلوس غصن على الفرار من اليابان حيث كان قيد الإقامة الجبرية، بالسجن لمدة 20و24 شهرا. وكان مايكل تايلور وابنه بيتر قد ساعدا غصن على مغادرة اليابان خلسة إلى تركيا ثم إلى لبنان في أواخر العام 2019 . وقبضت السلطات الأمريكية على مايكل تايلور وابنه وسلماتهما إلى السلطات اليابانية حيث أقرا بالاتهامات التي وجهت إليهما خلال المحاكمة التي بدأت في يونيو حزيران الماضي.

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قضت محكمة في طوكيو الاثنين بسجن أميركيَين إثنين أحدهما لعامين والآخر لعام وثمانية أشهر، على خلفية مساعدة الرئيس السابق لتحالف رينو نيسان كارلوس غصن على الفرار من اليابان أواخر العام 2019.

وكان مايكل تايلور الذي يبلغ 60 عاماً الذي دين بالعقوبة الأشدّ، وابنه بيتر تايلور في 28 من العمر واللذان يُحاكمان منذ الشهر الماضي في طوكيو في هذه القضية المدوّية التي هزّت اليابان. وقد اعترف كلاهما بالاتهامات الموجهة إليهما.

وكانت السلطات الأمريكية قد اعتقلت تايلور ونجله في أيار/مايو 2020 في الولايات المتحدة بعد مساعدتهما في تهريب كارلوس غصن في طائرة خاصة في صندوق آلات موسيقية من اليابان مرورا بتركيا، إلى لبنان.

وقد تم تسليم تايلور ونجله إلى اليابان في وقت سابق من العام الجاري ومثلا للمرة الأولى أمام المحكمة في يونيو حزيران الماضي حيث أقرا بمساعدة غصن على الفرار. يذكر أنهما أمضيا أكثر من سنة في الحبس المؤقت وقد يأخذ الحكم الذي سيصدر في حقهما بالاعتبار فترة حبسهما في الولايات المتحدة بانتظار تسليمهما إلى اليابان.

وطالب وكلاء الدفاع عنهما بعقوبات مع وقف التنفيذ مؤكدين خصوصاً أن كارلوس غصن هو المدبّر الرئيسي لكل العملية.

حالياً يقيم غصن الذي يحمل الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية، بشكل دائم في لبنان منذ فراره وهو بمنأى عن القضاء الياباني إذ لا يسلم لبنان مواطنيه.

ولا يزال متواطئ مفترض آخر هو رجل من أصل لبناني يُدعى جورج أنطوان زايك، مطلوباً للعدالة.

في أواخر العام 2019، أُفرج عن كارلوس غصن بكفالة مالية في طوكيو، مع منعه من مغادرة الأراضي اليابانية بانتظار محاكمته لعمليات اختلاس مزعومة عندما كان يرأس شركة نيسان. ولطالما أكد براءته في هذا الملف.

في 29 كانون الأول/ديسمبر 2019، بعدما سافر متنكراً من طوكيو إلى أوساكا في قطار فائق السرعة، اختبأ في صندوق كبير مخصص لنقل معدات صوتية كانت فيه ثقوب صغيرة ليتمكن من التنفّس.

وأفلت غصن من عمليات التفتيش في مطار كانساي الدولي. إذ إن تفتيش الأمتعة آنذاك لم يكن إلزامياً لركاب الطائرات الخاصة.

وعقب ذلك، وصل غصن إلى بيروت عبر اسطنبول في طائرة خاصة أخرى استأجرها لإتمام هذه العملية.

وفي شباط/فبراير، قضت محكمة في اسطنبول بسجن ثلاثة أشخاص لأكثر من أربع سنوات في هذه القضية، هم مسؤول في شركة تركية لتأجير طائرات خاصة وطيّاران.

فرانس 24 / رويترز / أ ف ب

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