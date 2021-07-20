أفغانستان: هجوم صاروخي استهدف العاصمة قبل خطاب الرئيس بدقائق

© أ ف ب

أفادت وزارة الداخلية الأفغانية عن سقوط صواريخ على العاصمة الثلاثاء، وقد سمع دوي البعض منها في المنطقة الخضراء المحصنة أمنيا والتي تضم قصر الرئاسة إلى جانب عدد من السفارات، بينها الأمريكية. وأتى هذا الهجوم قبل دقائق من بدء الرئيس أشرف غني إلقاء خطابه بمناسبة عيد الأضحى.

إعلان اقرأ المزيد

استهدفت ثلاثة صواريخ على الأقل العاصمة الأفغانية الثلاثاء قبل دقائق من بدء الرئيس أشرف غني إلقاء خطابه بمناسبة عيد الأضحى، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية. وسمع دوي الصواريخ التي أطلقت حوالي الساعة الثامنة صباحا (03,30 ت غ) في أنحاء المنطقة الخضراء المحصنة أمنيا والتي تضم قصر الرئاسة إلى جانب عدد من السفارات، من بينها الأمريكية.

وأفاد الناطق باسم وزارة الداخلية ميرويس ستانكزاي أن "أعداء أفغانستان أطلقوا هجمات صاروخية في أنحاء مختلفة من مدينة كابول".

وتابع: "أصابت جميع الصواريخ ثلاثة أجزاء مختلفة من العاصمة. بناء على معلوماتنا الأولية، لم يسقط أي ضحايا. يجري فريقنا تحقيقات".

وبعد الاعتداء بدقائق، بدأ غني إلقاء خطابه بحضور عدد من كبار المسؤولين. وسبق أن استهدفت صواريخ القصر مرات عديدة، كان آخرها في كانون الأول/ديسمبر.

وتأتي العملية مع هجوم واسع تشنه طالبان في أنحاء البلاد في وقت تمضي القوات الأجنبية قدما بانسحابها المقرر استكماله بحلول 31 آب/أغسطس.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك