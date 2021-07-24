الهند: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات وانزلاق التربة إلى 76 قتيلا وعشرات المفقودين

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عمليات الإنقاذ في منطقة شيبلون في ولاية ماهاراشترا. الهند في 23 يوليو/تموز 2021.

أعلن مسؤولون هنود السبت عن ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية الغزيرة التي تشهدها البلاد إلى 76 قتيلا على الأقل، قضوا في حوادث متفرقة هي خصوصا الفيضانات وانزلاق التربة، أدت أيضا لفقدان العشرات. وأرسل الجيش الهندي قواته وعتاده للمساهمة في جهود الإنقاذ وعمليات إغاثة المنكوبين.

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ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات وانزلاقات التربة الناجمة عن الأمطار الموسمية في الهند إلى 76 قتيلا، قضوا في حوادث متفرقة، حسبما أعلن مسؤولون السبت.

واجتاحت الأمطار الغزيرة ولاية مهارشترا الواقعة غربا متسببة بانزلاقات تربة وسيول وانهيار مبنى. وقالت حكومة الولاية في بيان صحافي إن "الأمطار الغزيرة التي هطلت على أنحاء مختلفة من الولاية وترافقت أحيانا مع ارتفاع المد وفيضان السدود أدت في مناطق مختلفة.. إلى سيول وفيضانات في مناطق عدة".

وأدت الأمطار التي تتهاطل بغزارة منذ الخميس إلى انهيار مبنى في بومباي وفي انزلاقات تربة وطمرت عشرات المنازل، فيما لا يزال 59 شخصا في عداد المفقودين، حسب ما أعلنت الحكومة.

وتشارك وحدات من سلاحي البحرية والجو في جهود الإنقاذ بعدما تسببت الأمطار بفيضانات عزلت آلاف المواطنين، لكنها تتعرقل بسبب انزلاقات التربة التي قطعت الطرق، ومن بينها الطريق السريع الرئيسي الذي يربط بومباي بغوا.

ووصل مستوى المياه إلى 3,5 أمتار في مناطق بمدينة تشيبلون التي تبعد 250 كيلومترا عن بومباي، بعد 24 ساعة من هطول الأمطار بدون توقف ما تسبب بفيضان نهر فاشيشتي وغرق طرق ومنازل.

وفي السياق، قال الوزير الأول في حكومة مهارشترا إن فرق الطوارئ تواجه صعوبة في الوصول إلى أحياء معزولة في تشيبلون، بسبب الأضرار التي لحقت بالطرق والجسور هناك.

كما نشرت البحرية الهندية سبعة فرق إنقاذ مزودة بزوارق مطاط وسترات نجاة وعوامات في المناطق المتضررة، إضافة إلى مروحية لنقل السكان المحاصرين جوا. ويرافق كل فريق غواصون متخصصون من البحرية.

تغريدة القوات البحرية الهندية Emergency Response Team (ERT) comprising 17 Divers, five Geminis, associated eqpt deployed from #Karwar successfully evacuate over 100 stranded people at Singudda & Bhaire villages whilst rescue efforts are being continued at Kaiga & Mallapur (2/n).#Karnataka@NDRFHQ @ndmaindia pic.twitter.com/v6Jx9KAb1K — SpokespersonNavy (@indiannavy) July 24, 2021

بدورها، أصدرت إدارة الأرصاد الجوية الهندية تحذيرات للعديد من المناطق في ولاية مهارشترا، تشير إلى استمرار هطول الأمطار الغزيرة خلال الأيام المقبلة.

وعادة ما تكثر الفيضانات وانزلاقات التربة خلال موسم الأمطار في الهند الذي يمتد من يونيو/حزيران وحتى سبتمبر/أيلول. وهي تؤدي إلى انهيار المباني والجدران التي لا تلتزم معايير البناء.

تغريدة قناة الطقس الهندية #HeavyRains to Pound #HimachalPradesh, #Uttarakhand Starting July 23; To Spill over Delhi, Adjoining Plains from July 26https://t.co/mM0kFkmMiF



(📸: IANS) pic.twitter.com/JIsRUuTtdw — The Weather Channel India (@weatherindia) July 23, 2021

ولقي ما لا يقل عن 34 شخصا مصرعهم نهاية الأسبوع الماضي بعدما سحقت منازل عدة بانهيار جدار وانزلاق للتربة في بومباي.

فرانس24/ أ ف ب

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