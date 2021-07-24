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الاحتجاجات على شح المياه في إيران: "مخاوف من امتداد مظاهرات خوزستان إلى محافظات أخرى"

صورة ملتقطة من الشاشة. © فرانس24

دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إيران إلى معالجة مشكلة شح المياه في خوزستان بدلا من "قمع الاحتجاجات". وفي السياق، قال مراسل فرانس24 "السلطات الإيرانية تدرك خطورة الموقف وتخشى من امتداد المظاهرات إلى محافظات أخرى. هناك غموض بعد تسعة أيام على اندلاع الاحتجاجات، التي خلفت خمسة قتلى وعشرات الجرحى في صفوف المدنيين والقوات الأمنية". وأضاف علي الباشا "هناك إجماع لدى السلطات الإيرانية بمشروعية الاحتجاجات وبفشل الحكومات المتعاقبة في حل أزمات المدينة التي تعتبر الرافد الأكبر للاقتصاد".