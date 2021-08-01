بورما: زعيم المجموعة العسكرية يتعهد بإجراء انتخابات في غضون عامين

تعهد الأحد مين أونغ هلاينغ زعيم المجموعة العسكرية الحاكمة في بورما، التي قادت انقلابا على السلطة المدنية في شباط/فبراير 2021 أطاح بالزعيمة أونغ سان سو تشي، بإجراء انتخابات جديدة بحلول شهر آب/أغسطس عام 2023 وإنشاء نظام ديمقراطي متعدد الأحزاب. وكانت الحكومة العسكرية قد ألغت مطلع الأسبوع الماضي نتائج الانتخابات التشريعية التي نظمت في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 وفاز فيها حزب سو تشي بغالبية ساحقة بدعوى اكتشاف أكثر من 11 مليون حالة تزوير.

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في خطاب ألقاه الأحد بمناسبة مرور ستة أشهر على الانقلاب الذي نفذه في الأول من شباط/فبراير الماضي وأطاح الزعيمة أونغ سان سو تشي، تعهد مين أونغ هلاينغ زعيم المجموعة العسكرية البورمية التي تتولى السلطة إجراء انتخابات "بحلول آب/أغسطس 2023". وأكد القائد السابق للجيش "نعمل على إنشاء نظام ديمقراطي متعدد الأحزاب".

في 26 تموز/يوليو، ألغت المجموعة العسكرية نتائج الانتخابات التشريعية التي نظمت في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 وفاز فيها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة أونغ سان سو تشي بغالبية ساحقة، قائلة إنه تم اكتشاف أكثر من 11 مليون حالة تزوير، وهي ادعاءات ينفيها الحزب. وقال مين أونغ هلاينغ الأحد "تم تزوير الأصوات من قبل الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية التي أساءت استخدام سلطتها التنفيذية بشكل غير لائق".

حتى قبل تنفيذه الانقلاب، كان هذا الجنرال منبوذا من العواصم الغربية بسبب القمع الدموي الذي مارسه رجاله بحق أقلية الروهينغا المسلمة. واستهدفته عقوبات جديدة منذ الانقلاب. وكتب شبان على الشبكات الاجتماعية الاحد في مناسبة مرور ستة أشهر على الانقلاب "نعد بمحاربة هذه الديكتاتورية ما دمنا على قيد الحياة. لن نركع تحت الجزمات العسكرية".

في كالي (غرب)، سار سكان تحت لافتات تكريمية لسجناء سياسيين كتب على إحداها "أغاني المعتقلين قوة للثورة". لكن غالبية البورميين بقوا في منازلهم خوفا من عنف القوات الأمنية وفيروس كورونا.

ورغم الفوضى السياسية والاقتصادية والصحية، تواصل المجموعة العسكرية قمعها لإخماد كل أشكال المعارضة. وفي غضون ستة أشهر، قتل 940 مدنيا من بينهم 75 قاصرا، واختفى المئات وسجن أكثر من 5400 شخصا، وفقا لمنظمة غير حكومية.

وتواجه سو تشي التي ليس لها أي اتصال بالعالم الخارجي باستثناء لقاءات مقتضبة مع فريقها القانوني ومثولها أمام المحكمة، عددا من الاتهامات التي يمكن أن تفضي إلى الحكم بسجنها لأكثر من عقد.

فرانس24/ أ ف ب

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