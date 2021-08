أفغانستان: طالبان تحاصر مدينة لشكركاه عاصمة هلمند والجيش يدعو السكان لإخلائها بسرعة

تغريدة بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان

Deepening concern for Afghan civilians in #Lashkagah as fighting worsens. Latest reports show 118 civilians injured & 40 killed within last 24 hours as Taliban continue ground assault & Afghan Army attempts to repel. UN urges immediate end to fighting in urban areas. #Afghanistan https://t.co/7XNlBYJSzo