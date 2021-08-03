أفغانستان: طالبان تحاصر مدينة لشكركاه عاصمة هلمند والجيش يدعو السكان لإخلائها بسرعة

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دعا الجنرال سامي سادات وهو القائد العسكري الأعلى رتبة في جنوب أفغانستان الثلاثاء، سكان مدينة لشكركاه عاصمة ولاية هلمند إلى إخلائها بسرعة تمهيدا لشن هجوم على طالبان. ولشكركاه مسرح لمعارك عنيفة بعد محاصرتها من المتمردين، ومن شأن خسارتها أن تشكل ضربة للحكومة الأفغانية التي تعهدت بالدفاع عن المدن الرئيسية وعواصم الولايات الكبرى.

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حضّ الجيش الأفغاني الثلاثاء المدنيين على إخلاء مدينة لشكركاه عاصمة ولاية هلمند جنوب البلاد، قبل شن هجوم على متمردي طالبان، على وقع مواجهات مستمرة منذ أيام.

وخاطب الجنرال سامي سادات، القائد العسكري الأعلى رتبة في جنوب البلاد، سكان المدينة في تسجيل صوتي تم توزيعه على وسائل الإعلام وطلب بثه، "نطلب منكم أن تغادروا منازلكم في أسرع وقت. سنواجه" متمردي طالبان "ونقاتلهم بقوة".

كما قال سادات "لن نترك أي (عنصر من) طالبان على قيد الحياة.. يُرجى المغادرة في أسرع وقت ممكن حتى نتمكن من بدء عمليتنا".

أفغانستان: ما الوضع الميداني في مدينة لشكركاه؟ 01:33

وجاء نداء الجيش بعد وقت قصير من إحصاء بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان، في تغريدة، مقتل ما لا يقل عن 40 مدنيا وإصابة 118 آخرين في الساعات الـ24 الأخيرة، خلال المعارك في لشكركاه، حيث يقيم 200 ألف نسمة. وأعربت البعثة الأممية عن "قلقها الشديد" إزاء مأزق المدنيين العالقين. وحضت على "وقف فوري للقتال في المناطق الحضرية".

تغريدة بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان Deepening concern for Afghan civilians in #Lashkagah as fighting worsens. Latest reports show 118 civilians injured & 40 killed within last 24 hours as Taliban continue ground assault & Afghan Army attempts to repel. UN urges immediate end to fighting in urban areas. #Afghanistan https://t.co/7XNlBYJSzo — UNAMA News (@UNAMAnews) August 3, 2021

قصف وغارات أمريكية

بدوره، صرح مدير إذاعة "سوكون" في المدينة صفات الله "اشتد القتال هذا الصباح". موضحا أن "قاذفات أمريكية من طراز بي 52 والقوات الجوية الأفغانية قصفت مواقع طالبان"، متحدثا عن قتال مستمر قرب سجن المدينة ومبنى يضم مقرات الشرطة وأجهزة الاستخبارات.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية الإثنين عن شن سلاح الجو غارات في لشكركاه، في وقت تكثفت وتيرة الغارات الأمريكية في الأيام الأخيرة في أفغانستان في محاولة لوقف تقدم المتطرفين.

أهمية معركة لشكركاه

وباتت مدينة لشكركاه مسرحا لمعارك عنيفة بعد محاصرتها من طالبان التي سيطرت حسبما قال مسؤولون أفغان الثلاثاء، على 15 قناة إذاعية وتلفزيونية محلية في المدينة. ولم تبق فيها سوى قناة واحدة مؤيدة لطالبان تبث برامج إسلامية.

وستشكل خسارة السيطرة على لشكركاه ضربة كبرى استراتيجية ومعنوية للحكومة الأفغانية، التي تعهدت بالدفاع عن المدن الرئيسية وعواصم الولايات الكبرى، بعدما خسرت مناطق ريفية واسعة على وقع زحف طالبان خلال الأشهر الأخيرة.

وارتفعت وتيرة العنف في أنحاء أفغانستان منذ مطلع مايو/أيار حينما أطلقت طالبان هجوما واسعا في أجزاء واسعة من البلاد، تزامنا مع بدء الجيش الأمريكي آخر مراحل انسحابه.

فرانس24/ أ ف ب

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