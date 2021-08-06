الرئيس الأمريكي يمنح مواطني هونغ كونغ لجوءا مؤقتا جراء "تآكل حقوقهم وحرياتهم" بسبب الصين

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في قرار سيستفيد منه الآلاف، أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن مرسوما الخميس تقدم بموجبه الولايات المتحدة لجوءا مؤقتا لمواطني هونغ كونغ. وقال بايدن في مرسومه إن مواطني هونغ كونغ يواجهون "تآكل حقوقهم وحرياتهم" بسبب الصين وأن دعم واشنطن لهم "لن ينضب". فيما قال نائب وزير الخارجية الصيني شيه فنغ خلال مقابلة مع الموفدة الأمريكية لبلاده إن "الأمريكيين يرون الصين عدوا وهميا".

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قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن في مرسوم صدر الخميس ووزعه البيت الأبيض تقديم لجوء مؤقت لمواطني هونغ كونغ الذين يواجهون "تآكل حقوقهم وحرياتهم" في المدينة بسبب الصين، وهي خطوة من شأنها تصعيد التوتر بين واشنطن وبكين. وكتب جو بايدن في مرسومه أن "دعم الولايات المتحدة لشعب هونغ كونغ لن ينضب". وقالت الإدارة الأمريكية إن الآلاف سيستفيدون من هذا القرار.

وقالت الناطقة باسمه جين ساكي "في مواجهة عمليات التوقيف والمحاكمات السياسية وإسكات وسائل الإعلام والقيود المفروضة على الانتخابات والمعارضة الديمقراطية، سنواصل التحرك".

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الصين "سببت الاضطراب لمؤسسات هونغ كونغ وقمعت حريات" سكانها متحدثا عن "رسالة واضحة" موجهة إلى النظام الصيني.

ويلزم النص الذي نشر الخميس سلطات الهجرة الأمريكية منح مواطني هونغ كونغ المقيمين في الولايات المتحدة مهلة 18 شهرا قبل إجبارهم على مغادرة الولايات المتحدة. وهذه الآلية القانونية المختارة، "وقف إجراءات الترحيل" هي صلاحية مباشرة لرئيس الولايات المتحدة. كما سيسمح لهم بالعمل في الولايات المتحدة. إلا أن هذا اللجوء المؤقت قد يرفض منحه في ظروف معينة، على سبيل المثال، للأشخاص المطلوبين للعدالة.

"عدو وهمي"

وتأتي خطوة الولايات المتحدة فيما تستمر الصين في تشديد قبضتها على المستعمرة البريطانية السابقة التي يفترض أن يتمتع سكانها بحريات أكثر من بقية سكان الصين. كذلك، قررت المملكة المتحدة في 31 كانون الثاني/يناير تقديم تأشيرات طويلة الأمد للملايين من سكان هونغ كونغ ومنحهم الجنسية.

في 27 تموز/يوليو، دين رجل من هونغ كونغ بتهمة الإرهاب والتحريض على الانفصال في أول محاكمة بموجب قانون الأمن القومي الصارم الذي فرضته بكين للقضاء على المعارضة. وفي 16 تموز/يوليو، حذّرت واشنطن الشركات الأمريكية من "أخطار متزايدة" على عملياتها في هونغ كونغ، بعد تنفيذ بكين القيود التي تستهدف هذا المركز المالي. ويأتي قرار جو بايدن الخميس فيما يبدو أن العلاقات بين بكين وواشنطن تشهد توترا متصاعدا.

ولم تكن زيارة أول مسؤول أمريكي بارز في إدارة بايدن للصين قبل أيام قليلة، جيدة. وقال نائب وزير الخارجية الصيني شيه فنغ خلال مقابلة الموفدة الأمريكية ويندي شيرمان خلال زيارتها يانجين (شمال) "الأمريكيون يرون الصين عدوا وهميا".

لا يمر أسبوع دون أن تتواجه القوتان العالميتان الرائدتان اللتان تشاركان الآن في سباق للهيمنة الاقتصادية والتكنولوجية والعسكرية، لأسباب مختلفة منها الحريات في هونغ كونغ ومسألة أقلية الأويغور المسلمة.

والخميس، نددت بكين "بانتهاك سيادتها" وهددت "بأعمال انتقامية" بعد الضوء الأخضر من الولايات المتحدة لبيع مدافع لتايوان بهدف مساعدة الجزيرة ضد غزو صيني محتمل.

فرانس24/ أ ف ب

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