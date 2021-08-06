دول مجموعة السبع تحمّل إيران مسؤولية الهجوم على ناقلة النفط في بحر عمان

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ناقلة النفط "أم/تي ميرسر ستريت" التي يشغّلها رجل أعمال إسرائيلي وتعرضت لهجوم قبالة سواحل عمان تصل إلى مرفأ الفجيرة الإماراتي في 3 آب/أغسطس 2021.

صرح وزراء خارجية دول مجموعة السبع بأن "كل الأدلة المتوافرة تشير بوضوح" إلى مسؤولية إيران في حادثة الهجوم الذي استهدف ناقلة نفط في 29 تموز/يوليو في خليج عمان. وأضافوا بأن "سلوك إيران ودعمها لقوى وفرقاء مسلحين يهددان السلام والأمن الدوليين". وكانت إيران قد نفت الاتهامات التي وجهت إليها بخصوص وقوفها وراء الهجوم وحذرت من أي "مغامرة" بعد تهديدات إسرائيل والولايات المتحدة للجمهورية الإسلامية.

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حمّل وزراء الخارجية في دول مجموعة السبع الجمعة إيران، مسؤولية الهجوم على ناقلة للنفط في 29 تموز/يوليو في بحر عمان أسفر عن مقتل شخصين. وذلك بعد تعرض ناقلة نفط تشغلها شركة يملكها رجل أعمال إسرائيلي لهجوم قبالة عمان أسفر عن مقتل حارس أمني بريطاني وروماني هو أحد أفراد طاقمها.

وأضاف وزراء الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان، فضلا عن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن "سلوك ايران، فضلا عن دعمها لقوى تتحرك واحدة تلو أخرى وفرقاء مسلحين غير منتمين إلى دول، يهددان السلام والأمن الدوليين".

وقال الوزراء في بيان مشترك إن "كل الأدلة المتوافرة تشير بوضوح إلى إيران"، داعين "جميع الأفرقاء المعنيين إلى الاضطلاع بدور بناء بهدف تعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة".

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا واسرائيل قد وجهت أصابع الاتهام إلى إيران التي نفت ضلوعها في الهجوم.

ووعد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بـ"رد مشترك" على طهران فيما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أن حكومته تعمل على الأمر.

من جهتها، نبهت إيران إلى أنها سترد على أي "مغامرة" بعد تهديدات الدولة العبرية وواشنطن.

وتتواجه إسرائيل وإيران مباشرة وفي شكل غير مباشر منذ أعوام في لبنان وسوريا والعراق وقطاع غزة. لكن هذا التوتر اتخذ في الأشهر الأخيرة شكل عمليات تخريب وهجمات في البحر.

فرانس24/ أ ف ب

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