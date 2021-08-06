سقوط أول عاصمة ولاية أفغانية بين أيدي حركة طالبان

قوات أمن أفغانية عند نقطة تفتيش في منطقة غوزارا ، ولاية هرات ، أفغانستان ، 9 يوليو 2021.

صرحت نائبة حاكم ولاية نيمروز روح غل خيرزاد بأن حركة طالبان تمكنت من بسط سيطرتها على أول عاصمة ولاية أفغانية وهي مدينة زرنج عاصمة ولاية نيمروز. وأضافت النائبة بأن المدينة التي توجد على مقربة من الحدود مع إيران سقطت بين أيدي الحركة المتمردة " دون قتال". ولا تكتسي هذه المدينة أهمية استراتيجية بقدر ما يشكل سقوطها ضربة معنوية للحكومة الأفغانية التي تحاول وقف زحف الحركة نحو عدة عواصم ولايات أفغانية .

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أفاد مسؤول حكومي أفغاني رفيع الجمعة بأن حركة طالبان سيطرت على أول عاصمة ولاية أفغانية منذ شنت هجوما بالتزامن مع آخر مراحل انسحاب القوات الأجنبية من البلاد. حيث ازدادت حدة القتال في هذا البلد منذ أيار/مايو عندما بدأت القوات الأجنبية آخر مراحل انسحابها المقرر استكماله في وقت لاحق من شهر أغسطس آب الجاري.

جاسم تقي الدين، رئيس معهد الباب للدراسات الاستراتيجية 04:09

وقالت نائبة حاكم ولاية نيمروز روح غل خيرزاد لوكالة الأنباء الفرنسية "يمكنني التأكيد أن مدينة زرنج، عاصمة ولاية نيمروز، سقطت في أيدي طالبان".

وأضافت أن المدينة الواقعة في جنوب غربأفغانستان قرب الحدود الإيرانية، سقطت "بدون قتال" وعرضت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع لمسلحين يجولون في الشوارع فيما يحييهم سكان محليون. ولم يتسن على الفور التأكد من صحة الفيديو. وكانت حركة طالبان قد أعلنت في تغريدة في وقت سابق أن قواتها استولت على مبان استراتيجية بما فيها مقار إدارية وأخرى تابعة للشرطة.

ورغم أن سقوط زرنج ليس مهما من الناحية الاستراتيجية، فإنه يمثل ضربة معنوية للحكومة التي تجهد في الدفاع عن العديد من عواصم الولايات ضد هجوم طالبان.

وتابعت المسؤولة "كانت المدينة تحت التهديد لفترة، لكنّ أحدا من الحكومة المركزية لم يستمع لنداءاتنا".

فرانس 24/ أ ف ب

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