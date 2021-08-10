واشنطن ترسل مبعوثا خاصا إلى الدوحة للضغط على طالبان لوقف زحفها في أفغانستان

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مقاتلون أفغان يراقبون التحركات تحسبا لهجوم من طالبان في ولاية بلخ، في 15 تموز/يوليو 2021.

أفادت الخارجية الأمريكية في بيان بأن المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد سيتوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة "للضغط على طالبان لوقف هجومها العسكري" في ظل زحف الحركة المتمردة السريع، إذ استولت على عواصم ست ولايات أفغانية في غضون أسابيع قليلة، تزامنا مع الانسحاب العسكري الأمريكي من البلاد الذي سيستكمل أواخر الشهر الجاري. وأكد البيان الأمريكي على أن "التفاوض على حل سلمي هو السبيل الوحيد لإنهاء الحرب".

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أعلنت الخارجية الأمريكية الاثنين أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد يعتزم إجراء محادثات في الدوحة هذا الأسبوع من أجل "الضغط على طالبان لوقف هجومها العسكري"، وذلك بعد استيلاء الحركة على عواصم ست ولايات أفغانية.

وقال البيان "إن الوتيرة المتزايدة للعمل العسكري لطالبان الذي نتج عنه سقوط إصابات في صفوف المدنيين في هذا النزاع المسلح بين الطرفين، والفظائع المزعومة لانتهاكات حقوق الإنسان، يشكلان مصدر قلق بالغ". وأكد "التفاوض على حل سلمي هو السبيل الوحيد لإنهاء الحرب".

وأضافت الخارجية في بيان "سيتوجه السفير خليل زاد الى الدوحة للمساعدة في صياغة استجابة دولية مشتركة للوضع المتدهور بسرعة في أفغانستان".

مراسل فرانس 24 محب الله شريف من كابول 02:29

وتصاعدت حدة القتال في أفغانستان بشكل كبير منذ أيار/مايو عندما بدأ التحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة المرحلة الأخيرة من سحب قواته المقرر أن تستكمل قبل نهاية الشهر الجاري.

طالبان تسيطر على عواصم ست ولايات

وباتت طالبان تسيطر على ست من عواصم الولايات الأفغانية البالغ عددها 34 بعد أن استولت السبت على شبرغان والجمعة على زرنج عاصمة ولاية نيمروز البعيدة في جنوب غرب البلاد على الحدود مع إيران.

ويبدو أن الحركة لا تفكر في إبطاء الوتيرة المحمومة لتقدمها في الشمال، فقد أعلن المتمردون أنهم هاجموا مزار شريف كبرى مدن شمال أفغانستان وعاصمة ولاية بلخ. لكن السكان والمسؤولين قالوا إنهم لم يصلوا إليها بعد.

وفاجأت سرعة تقدم طالبان المراقبين وكذلك قوات الأمن الأفغانية على الرغم من المساعدة التي تلقتها من القوات الجوية الأمريكية.

فرانس 24 / أ ف ب

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